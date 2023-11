Erdoğan 'küresel Gazze inisiyatifi' için harekete geçiyor

Gazeteci Abdulkadir Selvi Edoğan'ın, ABD'nin desteğiyle Gazze'de soykırım başlatan İsrail'e karşı dünya liderleriyle ortak bir Gazze girişimi başlatmak için harekete geçtiğini yazdı.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 34. gününde de devam ediyor. İsrail'in yaptığı katliamda şehit Filistinli sayısı son 24 saatte 243 artarak 10 bin 812'ye yükseldi.

Batı medyasının mazlum İsrail imajı oluşturma gayretlerine karşın bütün dünya ülkelerinde milyonlar katliamcı İsrail'e karşı direniyor. Savaşın başladığı ilk günden itibaren itidal tavsiyesinde bulunan ancak arkasına ABD'nin sınırsız desteğini aldıktan sonra açıkça soykırıma girişen İsrail'e karşı en sert tepkiyi gösteren Erdoğan küresel çapta bir girişim başlatıyor.

Erdoğan'ın uzun zamandır yürüttüğü liderler diplomasisini bir basamak daha öteye taşıyarak küresel çapta bir girişim başlatacağını yazan Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin "Erdoğan, Gazze için lider diplomasisi başlatıyor" başlıklı yazısından ilgili kısım şu şekilde;

7 Ekim’de Gazze saldırısı başlayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan, itidal tavsiyesinde bulunmuştu.

Ukrayna-Rusya krizinde yaptığı arabuluculuk sayesinde tahıl koridoru açılıp, esir değişimi gerçekleşmişti. Rusya-Ukrayna savaşında üstlendiği misyonla dünyanın takdirini kazanan Erdoğan, İsrail ile Filistin arasında da aktif arabuluculuk rolü üstlenebilirdi. Böylece binlerce çocuğun katledilmesinin, 10 bini aşkın Filistinlinin öldürülmesinin önüne geçebilirdi. Ama savaşı isteyen ABD, buna yanaşmadı. ABD bu süreçte özellikle Türkiye ile temas kurmadı. Hatta Türkiye’yi sürecin dışında tutmak için özel bir çaba gösterdi. Çünkü Türkiye’nin ateşkesi sağlamasının ve on binlerce insanın katledilmesinin önüne geçmesini istemedi. Tam aksine sınırsız destek vererek Netanyahu yönetiminin katliamına ortak oldu.

Hakan Fidan: ‘Batı’nın moral değerleri dipsiz kuyuda’

Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ı, “ABD hem bölgede hem de tüm dünyada kendi imajına zarar veriyor. Bölge infial halinde. Herkesi zora sokuyorsunuz. Kendi imajınızı da zora sokuyorsunuz, çünkü İsrail’in işlediği suçların hamisi olarak görülüyorsunuz” diye uyardığını yazmıştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze’de İsrail’in yaptığı katliamın durdurulması için Türkiye’nin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdiği AK Parti MKYK toplantısında, ”Batı, İsrail’in yanında durarak kendi moral değerlerinin bir dipsiz kuyuya dönüşmesini sağlıyor. Oysa bu moral değerlere ihtiyaç var” diyor.

‘İsrail savaş suçu işliyor’ dedi

İsrail’in Gazze’de katliama girişmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan sert bir şekilde tepki gösterip,” İsrail, insanlık suçu işliyor. İsrail soykırım suçu işliyor” diye tepki göstermişti. İsrail’in Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanması için harekete geçileceğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece tepki göstermedi. Türkiye bir yandan Gazze’ye insani yardım için çaba gösterirken diğer taraftan acilen ateşkesin sağlanması ve bir daha benzer katliamların yaşanmaması için garantörlük teklifinde bulundu.

Düşünce aşamasından çıktı programlandı da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan gezisi dönüşünde, 12 Kasım’da Riyad’da yapılacak olan İslam İş birliği Teşkilatı toplantısından sonra Gazze konusunda bir inisiyatif başlatacağının işaretini vermişti. Bunun düşünce aşamasından çıkıp programlandığını öğrendim.

Erdoğan’ın sözleri

Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısında, Gazze’de bir an önce ateşkesin sağlanması ve İsrail’in gerçekleştirdiği katliamın durmasına ilişkin değerlendirmeler yaptıktan sonra, ”Gazze’deki insanlık suçunun önlenmesi için yeni bir program başlatıyorum. Dünya liderleriyle tek tek diyaloğa geçeceğim. Dünya liderlerini arayacağım. Onlarla görüşeceğim. Gerektiğinde bir araya geleceğim. Liderlerle, cumhurbaşkanları ve başbakanlarla Gazze konusunda küresel çapta ortak bir girişim başlatmayı hedefliyorum” diyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünya liderleriyle yapacağı görüşmeleri planladıklarını ifade ediyor.

Küresel Gazze inisiyatifi

Şundan eminim; Gazze’de atılan her bombayla Erdoğan’ın yüreğine kan damlıyor. Gazze’de ölen her çocukla Erdoğan’ın kalbinde derin yaralar açılıyor. Erdoğan, İsrail’in Gazze’de katlettiği her insanın acısını yüreğinde hissediyor. Ancak vicdanlı bir insan olmanın ötesinde Erdoğan bir dünya lideri. Bu konuda yapabileceklerini de yapmaktan geri durmuyor.

Gelinen aşamada Erdoğan, küresel çapta bir inisiyatif üstleniyor, liderlerle ortak bir Gazze girişimi başlatmak için harekete geçiyor.

