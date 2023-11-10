Hari Vukas: Kötü gidişattan hepimiz sorumluyuz

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas, "Oyunculardan teknik ekibe kadar hepimiz, bu sonuçlardan sorumluyuz. " dedi.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 4. maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Bodo/Glimt’e 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas, “Şu an hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bugün Avrupa’ya devam etme şansımızı kaybettik. Aslında iyi hazırlandığımız bir maçtı ama sahaya bunu yansıtamadık. Kötü oynadık ve çok hata yaptık. Ne yazık ki sahadan mağlubiyet ile ayrıldık” diye konuştu.

Kadro kalitesi olarak üstün olduğu halde Bodo/Glimt’e 2 maçta da yenilmesinin sorulması üzerine konuşan Vukas, “Bu kötü gidişattan hepimiz sorumluyuz. Oyunculardan teknik ekibe kadar hepimiz, bu sonuçlardan sorumluyuz. İyi durumda değiliz ve kötü oynuyoruz. Beşiktaş büyük bir aile. Taraftarın tepkisini anlıyorum. Bu bizim seviyemiz değil. Bu kötü gidişatı çalışarak ve uğraşarak düzeltmeliyiz. Bunun farkındayız ve işleri iyiye çevirmek için çok çalışacağız” ifadelerini kullandı.