Rasim Ozan Kütahyalı’ya ‘Jaguar’ ve Mercedes davası! 'Polis korumasında olduğu için...'

GÜRCİSTAN'da yaşayan bir kişi, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın emanet aldığı 2 aracı iade etmediği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Rasim Ozan Kütahyalı'nın iade etmediği lüks araçları sakladığı öne sürüldü. ROK'un avukatı ise müvekkili hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu vurgulayarak “Müvekkil parasını vererek araçları satın almış” dedi.

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Gürcistan vatandaşı bir kişi, televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı hakkında, emanet olarak aldığı iki otomobili iade etmediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda, şikâyetçi tarafta Nato Bagashvili isimli bir kişi yer aldı. Şüpheli tarafta Kütahyalı’nın adının yer aldığı dilekçeler, iki otomobilin iade edilmesi iddiasını içeriyor.

Bir Mercedes bir Jaguar getirdi...

Buna göre, Bagashvili, Gürcistan plakalı iki aracı geçen yıl Türkiye’ye getirerek Kütahyalı’ya teslim etti. Anılan araçlardan biri 2007 model Mercedes diğeri ise 2012 model Jaguar marka bir otomobil.

3 ayda çıkması gerekirken çıkmadı...

Türkiye’ye getirilen yabancı plakalı araçların ülkede kalabileceği süre maksimum 3 ay. Bu süre dolmadan ilgili araçların çıkışının yapılması gerekiyor. Savcılık dilekçesinde, söz konusu araçların Türkiye’den çıkışı yapılmadığı için Nato Bagashvili de cezalı duruma düştü.

Polis korumasında, denetime girmediği için..

Savcılık dilekçesinde özetle “Şüpheli defalarca uyarıldı. Yarattığı mağduriyet izah edildi. Bakım masrafı yaptığını söyleyen şüpheli araçları saklamış” denildi. Söz konusu araçları Kütahyalı’nın kullanmaya devam ettiği bilgisine ulaşıldığı bilgisine yer verilen dilekçede “Polis korumasındaki şahıs hiçbir trafik denetimine girmediği için de yakalanamamaktadır” denildi.

Savcılık dosyasına giren Mercedes otomobilin fotoğrafı...

'Bakım için 30 bin dolar harcadım'

Dilekçeye göre, Kütahyalı, söz konusu araçların bakımı için 30 bin dolar masraf yaptığını söz konusu harcamanın kendisine ödenmesini istedi. Savcılığın talebi üzerine Kütahyalının ifadesi alındı.

Avukatı 'Asıl mağdur ROK' dedi

Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatı Merve Uçanok ise, “Bu olayda ,müvekkilim Rasim Ozan Kütahyalı mağdur edilmiş ve kendi parasıyla satın aldığı otomobilleri gasp edilmek istenen taraftır. Müvekkilim Gürcistan’a gittiğinde bu iki otomobilin parasını ödemiş ve satın almıştır. Bu satın alma sürecinin kanıtları ve şahitleri vardır. Şimdi ise bu otomobiller bedelsiz olarak zorla geri istenmekte” dedi.

Abla kardeş Gürcistan'dan getirip teslim etti

Kütahyalı’nın dolandırılmaya çalışıldığını savunan Av. Uçanok “Yalan ifade veren Gürcü abla ve kardeş adeta kopya iki ifade vermiştir. İfadeleri baştan sona yalan. Gürcü abla ve kardeş bizzat kendileri kullanarak müvekkilim Rasim Bey’in satın aldığı arabayı getirip kendileri İstanbul’da teslim etmişlerdir. Ortada bir alışveriş vardır” diye konuştu. Uçanok, “Müvekkilim, ödediği fiyata arabaları iade etmeye hazır olduğunu söylemiştir” diye konuştu.