Kaymakam Özçelik’ten üs bölgesine ziyaret

Bitlis’in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, 2 bin 850 rakımlı Mesir Tepe Askeri Üs Bölgesini ziyaret etti.

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Kaymakam Özçelik, Nazar bölgesi mevkiinde ana yol ile bölgenin güvenliğini sağlamak amacıyla kurulan üs bölgesini ziyaret ederek, güvenlik güçleri ile sohbet edip bilgi aldı.

İlçe Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Ömür Tekeli ve İlçe Emniyet Müdürü İlker Çınar ile birlikte Mesir Tepe Askeri Üs Bölgesinde incelemelerde bulunan Kaymakam Özçelik, bölgedeki nöbet kulübelerini de gezerek nöbet tutan asker ve güvenlik korucularıyla bir süre sohbet ederek, güvenlik güçlerinin faaliyetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Kaymakam Özçelik, gece ve gündüz demeden her türlü iklim şartlarında görev yapan asker ve güvenlik korucularına teşekkür ederek, "Devletin birliği ve bütünlüğü ile vatandaşın huzuru için gece gündüz demeden, zor şartlarda dahi büyük bir özveri ve fedakârlıkla görev icra eden güvenlik güçlerinin, vatandaşlarımızın güvenliklerinin teminatı olduğunu gördük" dedi.