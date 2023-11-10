17 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek Fenerbahçe'nin Avrupa maçında ilk 11 oynadı

Eksiklerin çok olması sebebiyle Kanarya’nın dünkü kadrosunda alt yapıdan 6 oyuncu vardı. Bu isimlerden 17 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek, ilk 11’de oynadı ve Fenerbahçe formasıyla ilk resmi sınavına çıktı.

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Fenerbahçe’de stoper bölgesindeki oyuncuların sakatlığı sonrası teknik direktör İsmail Kartal, alt yapıdan 6 oyuncuyu kadroya dahil etti.

Ludogorets deplasmanındaki kaleci Furkan Onur Akyüz (18), stoper Yusuf Akçiçek (17), sol bek Ahmet Necat Aydın (18), merkez orta saha Efekan Karayazı (18), ön libero Muhammed İmre (18) ve sol kana Kaan Akyazı (18) yer aldı.

İsmail Kartal, bu isimlerden Yusuf’a ilk 11’de şans verdi ve genç savunmacıyı, Jayden Oosterwolde ile birlikte defansın göbeğinde oynattı. Galatasaray alt yapısından yetişen ve 2019’da Fenerbahçe’ye geçen Yusuf böylece, Sarı-Lacivertli formayla ilk resmi sınavına bir Avrupa Kupası mücadelesinde çıkmış oldu.

İlk yarıda hatasız bir oyun ortaya koyan ve sahada soğukkanlılığını koruyan genç futbolcu, ikinci yarıda da benzer bir performans sergiledi.

Dün geceki görüntüsüyle hocasına, bu seviyede oynamaya hazır olduğunun adeta mesajını veren Yusuf’un, Süper Lig’deki Adana Demirspor karşılaşmasında da 11’de yer alma ihtimali bulunuyor.