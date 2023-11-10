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Kültür ve sanat yolu projesi hayata geçti

Kültür ve sanat yolu projesi hayata geçti

Mahmut Kemal Yanbeğ İlkokulu tarafından bu yıl uygulamaya konulan 'Kültür ve Sanat Yolu' projesi ilk etkinlikte renkli görüntülere sahne oldu. Türk kültüründe yer alan geleneksel oyunların unutulmaması ve çocuklarda birlik beraberlik ruhunun bu oyunlarla ortaya çıkarılması amacıyla başlatılan proje ile öğrenciler, öğretmenleri rehberliğinde ders dışı öğrenme ortamlarında ve açık alanlarda birbirinden farklı etkinliklere katıldı.

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Kültür ve Sanat Yolu projesi çerçevesinde gerçekleştirilen ilk etkinlikler, okul bahçesindeki fiziksel aktivite ve oyun sahalarındaki geleneksel oyunlarla başladı.

Geleneksel oyunlar oynandı

Öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde yağ satarım bal satarım, mendil kapmaca, seksek, köşe kapmaca, üçtaş, yakar top ve koşu parkuru gibi geleneksel oyunlarla eğlenceli dakikalar geçirdi. Etkinlikler, geleneksel oyunların ardından kitap okuma etkinliği ile devam etti.
'Kitaplar Uygarlığa Yol Gösteren Işıklardır' temalı okuma etkinliği, okuldaki tüm öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla okuma amfisinde gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney de etkinliklerde oyun ve kitap dostlarına eşlik ederek proje sürecinde devam ettirilmesi planlanan faaliyetlerin önemine vurgu yaptı. Okulda en fazla kitap okuyan öğrencileri tebrik eden Güney, öğrencilere kitap kurdu belgesi takdim etti.
Yıl boyunca sürdürülmesi hedeflenen proje dahilinde geleneksel oyunların yanı sıra resim, koro, drama, oratoryo gösterileriyle müzik ve şiir dinletilerine yer verilmesi planlanıyor.

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