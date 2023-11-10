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Cezaevi firarisi yakalandı

Cezaevi firarisi yakalandı

Tekirdağ'da kasten öldürme olayından 16 yıl 21 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 2 ayrı hırsızlık suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

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     Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Çorlu İlçe Emniyeti Çevik Kuvvet Grup Amirliği ekiplerinin devriye görevi sırasında kasten öldürme olayından 16 yıl 21 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası, 2 ayrı hırsızlık suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi olması sebebiyle hakkında ayrıca yakalama kararı çıkarılan H.K isimli şahıs tespit edilerek yakalandı.

Şahıs, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

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