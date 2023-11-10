Anıtkabir'in şifreleri! Her bir ayrıntının özel bir anlamı var! İşte Anıtkabir'in gizemleri...

Anıtkabir'e Anadolu Meydanı tarafından girildiğinde ziyaretçileri kadın ve erkek heykel grupları karşılıyor. İstiklal Kulesi'nin önündeki ulusal kıyafetler giymiş üç kadın heykeli ile Hürriyet Kulesi önündeki üç erkek heykeli ayrı anlamlar taşıyor.