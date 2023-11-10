CHP lideri Özel'den 'Anayasa'ya darbe' çıkışı: Direnen herkesin yanında olacağız

CHP lideri Özgür Özel, Yargıtay'ın, Can Atalay davasında ihlal kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine TBMM Genel Kurulu’nu terk etmeyerek "Adalet Nöbeti"ne başlayan milletvekillerini ziyaret etti. Özel, “Anayasa’ya kafa tutmak, darbe girişimidir, kalkışma girişimidir. Biz bundan sonraki süreçte, bu darbe girişimine karşı kim direniyorsa, kim mücadele ediyorsa, kim ses yükseltiyorsa onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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Yargıtay 3. Ceza Dairesi, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tahliye edilmemesinin hak ihlali olduğu yönünde karar veren Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Hukuk tarihinde bir ilk olan olay, başta hukukçular olmak üzere tepki çekerken, geçtiğimiz gün CHP’nin yaptığı kapalı grup toplantısında alınan karar doğrultusunda CHP’li vekiller dün Meclis Genel Kurulu’nu terk etmeme eylemine başladı.

Eylemin ilk gününde nöbette kalacak vekilleri ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ardından yaptığı basın açıklamasında şöyle konuştu:

“Can Atalay, bütün partilerin oy birliğiyle insan hakları komisyonuna seçildi. Ama birileri hukuksuz olarak onu içeride tutmaya devam etti. O İnsan Hakları Komisyonu ki cezaevlerini denetleme görevi vardır. Aç dedikleri kapı açılır. Can Atalay’ın milletin ve Meclis’in verdiği görevleri yapması durumunda Türkiye’de açtıramayacağı hiçbir cezaevi kapısı yokken, Can Atalay’ın kendisi üzerine kapalı kapı halen daha durmaktadır. Bu konuda gerekli bütün hukuki girişimler kademe kademe yapılmış ve AYM tarafından hak ihlali kararı verilmiştir.

Anayasa’ya kafa tutmak, suçtur

Anayasamızda AYM kararlarının herkes için bağlayıcı olduğu, kesin olduğu yazdığı halde Yargıtay 3. Ceza Dairesi AYM kararına, dolayısıyla anayasaya, dolayısıyla hepimizin ortak toplum sözleşmesine kafa tutmaktadır. Bir yargı içerisindeki bir klik, AKP içindeki bir ekipten bir klikten ve MHP’den aldıkları cesaretle Anayasa’ya kafa tutmaktadırlar. Anayasa’ya kafa tutmak, suçtur; Anayasa’ya kafa tutmak, darbe girişimidir, kalkışma girişimidir. Siz hepimizi bir arada tutan Anayasa’yı yok kabul ederseniz bu ülkedeki kamu düzenini nasıl korursunuz?