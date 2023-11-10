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Aydın'da 17 yıl hapis cezası ile aranan uyuşturucu satıcısı yakalandı

Aydın'da 17 yıl hapis cezası ile aranan uyuşturucu satıcısı yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 17 yıl hapis cezası ile aranan uyuşturucu satıcısı yakalandı.

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Aydın İl Jandarma komutanlığı JASAT Timi ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Akbük Mahallesi’nde “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan aranan ve hakkında toplam 17 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası bulunan O.T. isimli şahıs yakalandı.

Hükümlü adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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