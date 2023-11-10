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Kaçak kullandıkları elektrik kesildi

Kaçak kullandıkları elektrik kesildi

SEDAŞ ekipleri, Sakarya'nın Erenler ilçesinde kaçak kullanım taraması ve direkten kesim uygulaması yaptı. Küpçüler Mahallesi'nde kaçak elektrik kullandığı tespit edilen kişilerin elektrikleri kesildi.

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Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) tarafından Sakarya’nın Erenler ilçesi, Küpçüler Mahallesi’nde kaçak elektrik kullandığı tespit edilen kişilerin elektrikleri kesilerek şebeke kontrolleri sağlandı.

Elektrik bağlantıları iptal edildi

5 ekip ve 15 kişilik çalışan ile yapılan tarama sonrası saptanan kaçak kullanımlar direkten kesim yöntemi ile sonlandırıldı.
Kesintisiz sahada bulunan SEDAŞ ekipleri, periyodik olarak yaptıkları denetimlerde tespit edilen kaçak kullanımları kayıt altına alırken, vatandaşlara yönelik hayati riskleri azaltmak amacıyla şebekede görülen kaçak elektrik bağlantılarını iptal etti.

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