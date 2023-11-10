Enerji sektörünün istihdam kaynağı jeotermal

Kasım ayının ikinci haftasında kutlanan ‘Enerji Çalışanları Haftası’, enerji sektörü ve sektörün ülke ekonomisinde sağladığı istihdama yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

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Hafta kapsamında değerlendirmelerde bulunan Jeotermal Enerji Derneği (JED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap, sektörün bugün itibarıyla enerji üretimi, termal turizm, konut ısıtması, jeotermal seracılık gibi alanlarda 20 binin üzerinde istihdam sağladığına dikkat çekti.

İstihdamını beşe katlayabilir

Jeotermalin bu istihdam seviyesi ile temiz enerji alanında yüksek bir değer sağladığını belirten Kındap, “Sektörümüz, jeotermalin entegre kullanım alanlarına yatırımların artması ile bugünkü istihdam seviyesini en az beşe katlayacak potansiyele sahip. Özellikle jeotermal seraların hızla devreye alınması ile tarımdaki istihdamın süratle arttığını gözlemleyeceğiz.

Dönüm başına en az bir kişinin istihdam edildiği düşünüldüğünde, sadece bu alanda 100 binin üzerinde istihdama ulaşmamız rahatlıkla mümkün olabilecek.” dedi.

İstihdamı en yoğun sektörler arasında termal turizmin geldiğine de işaret eden JED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap, Türkiye’nin jeotermal enerjide Avrupa’nın lider ülkesi olmasına rağmen sadece 60 bin termal yatak kapasitesine sahip olduğunu anımsattı.

Kındap, Türkiye ile kıyaslanmayacak kadar az kaynağı Almanya’nın 750 bin termal yatak kapasitesi ile her yıl 10 milyondan fazla turiste ev sahipliği yaptığını hatırlatarak şu değerlendirme yaptı.

Termal turizm yatırımları desteklenmeli

Ülkemiz, bin 500’e yakın doğal çıkış noktası olan bir jeotermal ülkesi. Bu kaynak ayaklarımızın altında hazır. Kullanılmayı ve katma değere dönüşerek ülkemize katkı sağlamayı bekliyor.

Yoğun istihdam sağlayan alanların başında gelen termal turizm yatırımlarının desteklenmesi, gelir seviyesi yüksek turistlere hitap eden tesislerimzin devreye alınması ile Türkiye, bu alanda dünyanın açık ara bir numaralı ülkesi olabilir.

Bugün sadece 3 milyon olan ve hemen tümü kendi vatandaşlarımızdan oluşan termal turist sayımızı 10 milyonun üzerine çıkarabilir ve sadece bu alanda 20 milyar doların üzerinde döviz girdisi elde edebiliriz.

Konut ısıtma ve enerjide istihdan sağlıyor

Türkiye’de bugün itibarıyla 160 bine yakın konutun jeotermal ile ısıtılmasına rağmen, en az 5 milyon konut ve sanayi tesisini ısıtabilecek kaynak potansiyeli olduğu bilgisini veren JED Başkanı Ali Kındap, “Başta jeotermal kaynakları en zengin illerimiz olmak üzere hemen her ilimizi jeotermal ile ısınma konforuna ulaştırabiliriz” dedi.

Ülke genelinde 63 santralde jeotermalden enerji üretildiğini vurgulayan Kındap, bu santrallerde son derece nitelikli istihdamın oluşturulduğunu, yeni yatırımların Anadolu’nun farklı coğrafyalarında devreye alınması ile çok sayıda ara işgücüne ve mühendis kadrolarına ihtiyaç duyacaklarını kaydetti.