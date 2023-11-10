Özgür Özel’den 10 Kasım mesajı: Durmaksızın çalışacağımıza söz veriyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü'nde bir mesaj paylaştı. Özel, "Cumhuriyetin 2'nci yüzyılında Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyet seviyesine ulaşma yolunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için durmaksızın çalışacağımıza söz veriyoruz" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü'nde bir mesaj paylaştı. Özel, "Cumhuriyetin 2'nci yüzyılında Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyet seviyesine ulaşma yolunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için durmaksızın çalışacağımıza söz veriyoruz" dedi.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 85'inci yıldönümünde saygı, minnet ve özlemle anıyorum” diyerek sözlerine başlayan Özel, şu ifadeleri kullandı:

Büyük zaferlerin sahibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 57 yıllık yaşamı, her birimize yol göstermeye devam etmektedir.

Cumhuriyetin 2'nci yüzyılında Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyet seviyesine ulaşma yolunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için durmaksızın çalışacağımıza söz veriyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece ülkemiz için değil bu coğrafyadaki pek çok millet için de umut ışığı olmuştur.

Zaman, “İki büyük eserim var, biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir.” diyen Atatürk'ün ilke, devrimlerine ve altı oka sahip çıkma, kurduğu cumhuriyeti yaşatmak için mücadele etme zamanıdır.

Atatürk'ün fikirlerinin ve hayat felsefesinin ışığında, ‘Kimsesizlerin kimsesi’ olarak tanımladığı Cumhuriyetimizi, 86 milyon yurttaşımızın her bir ferdi için daha yaşanılabilir kılmak, O'na olan borcumuzdur.

Ebediyete intikalinin 85'inci yıldönümünde başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şehitlerimizi rahmetle anıyor, hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.