CHP'nin 'korkunç yengesi' deniliyor herkes gitti o kaldı yeni hedefi

Yazar Talat Atilla, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 36 yıllık çalışma arkadaşı ve 2010'dan beri özel kalem müdürü olan Şükran Kütükçü'yü yazdı. Atilla, Kütükçü'nün özel kalem müdürlüğüne devam etmek için Özgür Özel'in peşinden ayrılmadığını aktardı.

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CHP'de bir dönem sona erdi, 13 yıldır genel başkanlık yapan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e karşı kurultayda koltuğu kaybetti.

Kılıçdaroğlu'nun gözden düşmesiyle birlikte kamuoyunda Kılıçdaroğlu'nu "satanlar" tartışması başladı. Yazar Talat Atilla, kendi sitesindeki yazısında Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isimlerden birinin rotayı nasıl Özgür Özel'e kırdığına yer verdi.

"Kemal Bey nezdinde 2 vekillik kontenjanı vardı"

Şükran Kütükçü'yü gazeteciler ve siyasetçilerin bildiğini belirten Atilla, Kendisini 'korkunç yenge' olarak da tanımlayabiliriz. "İyi biliriz!" diyene rastlamadım ama bir kaç vekil, bir kaç gazeteci olabilir. Kemal Bey nezdinde 2 vekillik kontenjanı vardı. İstediğini Kılıçdaroğlu ile görüştürür, istemediğinin suratına bakmayacak sahte bir özgüvene sahipti. Hali vakti, afra- tafrası yerindeydi." ifadelerine yer verdi.

"Peşinden ayrılmıyormuş"

Şükran Kütükçü'nün yeni gözdesinin CHP'nin çiçeği burnunda genel başkanı Özgür Özel olduğunu yazan Atilla, yazısına böyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu'na TBMM'de sekreterlik yapan Kütükçü, özel kalem müdürlüğüne devam etmek için Özgür Özel'in peşinden ayrılmıyormuş. Haliyle bu durum CHP'lileri fazlasıyla rahatsız ediyor. Hafızam yanıltmıyorsa Kılıçdaroğlu, Kütükçü'yü TBMM Başmüşaviri de yapmıştı.

Bugunlerde süngüsü düşen Kütükçü'nün yerinde kalıp kalmayacağını beraberce göreceğiz ama "marifet her devrin adamı olmak değil, her devirde adam olmak" sözünü gömüldüğü yerden kim çıkaracak merak ediyorum!"

36 yıldır yanındaydı

Kütükçü, Kılıçdaroğlu'nun Maliye Bakanlığı'ndaki göreviyle başlayan süreçte sırasıyla Bağkur Genel Müdürü Özel Kalem Müdürü, SSK Genel Müdürü Özel Kalem Müdürü sonrasında CHP liderinin İstanbul Milletvekilliği sırasında danışmanı, CHP Grup Başkanvekilliği sırasında danışmanı, son olarak da 2010 yılından bu yana CHP Genel Başkan Özel Kalem Müdürlüğü ve Genel Başkan Danışmanı olarak görev yapıyordu.