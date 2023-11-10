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Eski başbakanın ömür boyu hapsi istendi!

Eski başbakanın ömür boyu hapsi istendi!

"Ulusal güvenliği zaafa uğratma ve cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hakkında dava açılan eski Burundi Başbakanı Alain Guillaume Bunyoni için ömür boyu hapis cezası talep edildi.

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Ulusal basındaki haberlere göre, savcı Jean-Bosco Bucumi, başkent Gitega'daki Burundi Yüksek Mahkemesinden, Bunyoni'nin ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Tüm suçlamaları reddeden Bunyoni ise kendisine yönelik iddialarla ilgili hiçbir delil bulunmadığını söyleyerek, mahkemeden beraatini istedi.

Mahkemenin 30 gün içerisinde davayı sonuçlandırması bekleniyor.

Bunyoni, darbe girişiminde bulunmakla suçlanıyor

Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye, kendisine yönelik darbe hazırlığı yaptığı iddialarının ardından 8 Eylül 2022'de Bunyoni'yi görevden almıştı.

Bunyoni, devletin iç güvenliğini zaafa uğratmak, ulusal ekonominin işleyişini baltalamak, kişisel servetini artırmak ve cumhurbaşkanına hakaretle suçlanıyor.

Alain Guillaume Bunyoni, aynı zamanda Uluslararası Ceza Mahkemesince insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Burundili siyasiler arasında yer alıyor.

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