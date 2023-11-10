Adana'da kaçak 117 milyon 630 bin makaron ele geçirildi

Adana'da kaçak 117 milyon 630 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen bir depo ve 2 araca yönelik operasyon düzenledi.

Depoda ve araçlardaki aramalarda, 5 milyon 130 bini tütün doldurulmuş kaçak 117 milyon 630 bin makaron bulundu.

Bunun üzerine şüpheliler B.K. ve Z.E.D. ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.K. tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.