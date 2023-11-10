4 ayrı suçtan tutuklu yargılanan Dilan Polat ile Engin Polat gündemden düşmüyor. Polat çiftini cezaevine götüren sürece ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

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Günaydın, kamuoyunun en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi olan "Dilan Polat, devlete ne kadar vergi ödedi?" sorusunun cevabına ulaştı.

Polat'ın sadece bir şirketinde 2022-2023 yıllarında toplam 118 milyon 798 bin liralık satışa karşılık, 5.1 milyon kar gösterdiği, 1 milyon 213 bin lira vergi ödediği saptandı.

Savcılık, Dilan Polat Güzellik Kozmetik Sanayi şirketinin yüksek meblağlarda banka ve nakit hareketliliği olmasına rağmen satış, kar ve vergi oranlarının düşük kalmasını "şüpheli" buldu. Bu durumun emniyetteki sorgusunda Dilan Polat'a da soruldu ancak Polat hemen hemen her soruya verdiği cevap olan "Bu işlemlerle eşim ilgileniyor" cevabını verdi.

Polat'ın sahibi olduğu ana şirket Dilan Polat Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret şirketinin 2022 ve 2023 yılında devlete ne kadar vergi ödediği soruşturma dosyasına girdi.

Elde edilen bilgilere göre firmanın 2022 yılında 77 milyon 124 bin 805 lira satış yaptığı, 4 milyon 262 bin 669 lira kar ettiği vergi olarak da 983 bin 429 lira vergi verdiği kaydedildi.

2023'te ise toplam 41 milyon 674 bin lira satış yaptığı, 865 bin lira kar elde ettiği, 229 bin 688 lira ise vergi ödediği belirlendi. Şirketin bu 2 senede toplam 118 milyon 798 bin lira satışa karşılık, 5 milyon 127 bin lira kar elde ettiği, 1 milyon 213 bin 117 lira ise vergi olarak ödediği kaydedildi.

Savcılık şüpheli buldu

Aynı firmanın nakit giriş çıkış bilgileri de soruşturma dosyasında yer aldı. Verilere göre şirketin; 71 milyon 400 bin lira para girişi, 60 milyon 145 bin lira para çıkışı olduğu saptandı. Soruşturmayı yürüten savcılık, şirketin yüksek miktarlarda banka ve nakit hareketliliği olmasına rağmen satış, kar ve vergi oranlarının düşük kalmasını şüpheli buldu.

Bu durum emniyetteki sorgusunda Dilan Polat'a soruldu ancak Polat, bu işlemlerin tamamının ticari faaliyetlerinden kaynaklı olduğunu ve firmanın işlemleriyle eşi Engin Polat'ın ilgilendiğini aktardı.