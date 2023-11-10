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Adana’da silah ticareti yapanlara operasyon: 3 gözaltı!

Adana’da silah ticareti yapanlara operasyon: 3 gözaltı!

Adana’da polis ekipleri silah ticareti yapıldığını belirlediği adreslere yönelik operasyonda 10 ruhsatsız tabanca ele geçirirken 3 kişiyi de gözaltına aldı.

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Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ş.Y., S.K. ve Ü.Y.’in silah ticareti yaptığını belirledi. Bunun üzerine söz konusu şüphelilerin evlerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 ruhsatsız tabanca, 248 gram metamfetamin ile 31.84 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüpheliler emniyete götürüldü.

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