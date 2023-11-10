Ekmeğin tadı iyice kaçtı! İstanbul'da ekmeğe bir zam daha

İstanbul'da ekmeğe zam geldi. İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 8 TL’ye yükseltildi.

Abone ol

İstanbul’da ekmek fiyatı zamlandı. İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 8 TL’ye yükseltildi.

İstanbul’da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İTO’nun Kasım ayı meclis toplantısında oylama yapıldı. Oylama sonucunda, İstanbul’da "1 kilogram ekmek fiyatı azami 40 TL’yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 8 TL olacak" şeklinde hazırlanan "Azami Ekmek Fiyat Tarifesi" kabul edildi.

İTO oylamasıyla kilosu 40 TL oldu

İTO’nun kasım ayı meclis toplantısında ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için bir oylama yapıldı.

Oylama sonucunda, İstanbul'da “1 kilogram ekmek fiyatı azami 40 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 8 TL olacak” şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.

Böylece, 1 kilogram ekmek fiyatı yüzde 23 artmış oldu.

Ağustosta 6,5 TLolmuştu

Azami Ekmek Fiyat Tarifesi en son İTO’nun ağustos ayı meclis toplantısında artırılmıştı. O gün yapılan oylama sonucunda İstanbul'da “1 kilogram ekmek fiyatı azami 32,5 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 6,5 TL olacak” kabul edilmişti.