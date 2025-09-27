BIST 11.378
DOLAR 41,57
EURO 48,58
ALTIN 5.008,48
HABER /  EKONOMİ

Eneri Bakanı Bayraktar duyurdu: Petrol boru hattı yeniden açıldı

Eneri Bakanı Bayraktar duyurdu: Petrol boru hattı yeniden açıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan bu sabah saat 07.07 itibarıyla petrol akışının yeniden başladığını duyurdu.

Abone ol

Bayraktar, NSosyal hesabından Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nın açılışıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Paylaşımında boru hattından petrol akışının yeniden başladığını belirten Bayraktar, "6 Şubat 2023’te yaşanan depremler nedeniyle geçici süreyle kapalı kalan ve 4 Ekim 2023 tarihinde BOTAŞ tarafından operasyona hazır hale getirilen Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’ndan bu sabah saat 07.07 itibarıyla petrol akışı yeniden başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Muhabir:Handan Kazancı

ÖNCEKİ HABERLER
Kara yollarında son durum
Kara yollarında son durum
Trump ile Microsoft arasında İsrail krizi "derhal kovun" talimatı
Trump ile Microsoft arasında İsrail krizi "derhal kovun" talimatı
Ayşenur Arslan'dan garip iddia! Erdoğan Trump'ın yanına bakın neden oturmuş
Ayşenur Arslan'dan garip iddia! Erdoğan Trump'ın yanına bakın neden oturmuş
Küresel Sumud Filosu'na İsrail savaş uçaklarından ikinci taciz
Küresel Sumud Filosu'na İsrail savaş uçaklarından ikinci taciz
Kayseri'de dur ihtarına uymayan sürücü ekip aracına çarptı 2 polis...
Kayseri'de dur ihtarına uymayan sürücü ekip aracına çarptı 2 polis...
Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
CHP'li Berhan Şimşek'ten Erdoğan itirafı! Ekrem İmamoğlu'nun resmen içinden geçmiş!
CHP'li Berhan Şimşek'ten Erdoğan itirafı! Ekrem İmamoğlu'nun resmen içinden geçmiş!
Sadettin Saran o isimlerin biletini kesti
Sadettin Saran o isimlerin biletini kesti
Galatasaray - Liverpool maçı bilet fiyatları belli oldu
Galatasaray - Liverpool maçı bilet fiyatları belli oldu
Miçotakis: İsrail ile stratejik ortaklığımızı sürdürüyoruz
Miçotakis: İsrail ile stratejik ortaklığımızı sürdürüyoruz
Friedrich Merz: Savaşta değiliz ancak barış içinde de yaşamıyoruz
Friedrich Merz: Savaşta değiliz ancak barış içinde de yaşamıyoruz
Okan Buruk'tan Victor Osimhen sözleri!
Okan Buruk'tan Victor Osimhen sözleri!