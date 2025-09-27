BIST 11.378
Zonguldak'ta üst geçidin direğine çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Zonguldak'ta üst geçidin direğine çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Zonguldak'ta üst geçidin direğine çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Karadeniz Ereğli istikametinden Alaplı'ya giden E.K.G. (21) idaresindeki 46 BA 791 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde sürücü E.K.G. ile yolcu F.S'nin (19) hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler morga kaldırıldı.

Zonguldak'ta üst geçidin direğine çarpan otomobildeki 2 kişi öldü - Resim: 0

