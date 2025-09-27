ABB'ye konser soruşturması Mansur Yavaş Gökçek ailesinin iddiası deyip açıkladı

ABB'nin konser harcamalarına ilişkin soruşturmada 5 kişi tutuklanırken eleştirilerin odağındaki ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan "Gökçek ailesinin çenesi de durmuyor. 'Yakında ikinci dalga başlayacak, Yavaş'ın özel kalemi olmak üzere 30'ün üzerinde şüpheli çıkacak' diye konuşuyorlar." açıklaması geldi.

Abone ol

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının "kamu zararına sebebiyet verdiği" iddiası üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Soruşturmaya ilişkin bugün ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yapılacak festivalin açılışına katılan burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yavaş, 5 bürokratın kişinin tutuklanmasıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Hukukun genel prensipleri var, sadece CHP'li belediyeler için değil Türkiye'deki bütün uygulamalarda böyle yapılması gerektiği kanaatindeyim. Kimse gece yarısı, sabaha karşı evinden alınmayacak, davetiye çıkacaktı ama bunların hiçbiri yok. Yaka paça götürülmeyi yanlış buluyorum, çağrıldıklarında zaten gelirler. Mülkiye müfettişleri de incelemişlerdi... Ankara'da ailesinin tümü yolsuzluklarla anılan Melih Gökçek operasyonu tweet ile bildiriyor. Emniyet mi adliye mi yapıyor, Gökçek ailesi mi yapıyor? Nereden haberi oluyor? Operasyona dahil oldukları açıkça belli. Bizim itirazımız, sıradan bürokratlara büyük bir organizasyonla ilgili sorular soruluyor. Ne bedelle ne alındığını onların bilmesi mümkün değil.

Bu rapor ortaya çıktıktan sonra gözaltılar yapılmaya başladı. Şüpheli sayısı 13 idi, 14 oldu. 9 kişi hakkında soruşturma izni ismiş, 6'sına vermişim. Bunların içinde etkin pişmanlıktan yararlanan biri yok, yani şüpheli değil. Dosyada bulunan MASAK raporunda bizim bürokratlarımızın tersine, o çalışanın bu şirketlerden para aldığı ortaya çıkıyor. Bunu tabii kimse bilmiyor. Sanki birden başına taş düşmüş gibi, rapor açıklanmadan 10 gün önce Osman Gökçek'e gidip bu dosyanın şikayetçisi bu deyip Beyaz TV'de etkin pişmanlık dilekçesi veriyor. O zaman götür bunu savcılığa ver... Kendisinin yaptığı yolsuzluk ortaya çıkınca diğer çalışanları suçlamak suretiyle onların tutuklanmasına sebep oldu.

ABB dosyasında etkin pişmanlıktan faydalanan O.C.T.: Osman Gökçek bu davanın muhbiri, dilekçemi Beyaz TV’de ona verdim Şüpheli listesinde olmayan biri... 10 gün önce birden bire Osman Gökçek'e ben suç işledim diyerek dilekçe veriyor, kendini kurtarmak istiyor, şu an adli kontrolle serbest. MASAK raporuyla suç işlediği tespit edilen insan serbest, haklarında hiçbir şey bulunmayan insanlar tutuklu.

Gökçek ailesini hedef aldı

Gökçek ailesinin çenesi de durmuyor. Yakında ikinci dalga başlayacak, Yavaş'ın özel kalemi olmak üzere 30'ün üzerinde şüpheli çıkacak diye konuşuyorlar. Bakalım böyle bir operasyon olacak mı, olursa operasyonu kimin yönettiği de ortaya çıkacak.

"Türkiye'nin yüz karası olan bu ailenin her şeyini ifşa edeceğiz"

Siyasetçiler kuruşuna kadar harcadıkları paraları, mal varlıklarını açıklamalıdır. Evden de çıkmıyorlar, belediye hariç her şeyi sahiplenmişler, Ankara bizim, belediye malları bizim gibi davranmışlar. Daha çok ispat edeceğimiz şey var. Türkiye'nin yüz karası olan bu ailenin her şeyini ifşa edeceğiz.

Soruşturma geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin, 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratlarının ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 şüpheli, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı.