Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu boş koltuklara konuştu

Cmhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda protesto edilen İsrail Başbakanı Netanyahu için "Dün soykırım şebekesinin başı, BM Genel Kurulu'nda yalanları ve tehditlerini dinleyecek kimse bulamadı ve boş koltuklara konuştu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genç Diplomasi Derneği tarafından Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda "soğuk savaş" temasıyla düzenlenen "Bosphorus Diplomasi Forumu"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende yaptığı konuşmada "Küresel barış ve güvenlik yerini bitmek bilmeyen savaş ve istikrarsızlık girdabına bırakmıştır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra galipler eliyle kurulan düzen işlevliğiyle birlikte itibarını da yitirmiştir." diye konuştu.

"BMGK sorunun parçası haline dönüşmüştür"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"BMGK gibi mekanizmaların gayesi insani felaketlerin önüne geçmekti. Gelinen noktada çözümün anahtarı olması gereken yapılar sorunun parçası haline dönüşmüştür.

Herkes kayıtsız kalsa dahi biz coğrafyamızdaki acılara, zulümlere, sonu gelemeyen çatışmalara duyarsız kalamayız.

Gazze'nin, Yemen'in, Suriye, Sudan, Somali'nin sokaklarında yere düşen her can bizim canımızdan can koparıyor.

Bizim tek amacımız vardır. O da bölgede barışın, huzurun, istikrarın güçlü bir şekilde sağlanmasıdır. Türkiye olarak buna giden yolu açmanın derdindeyiz."

"Savaş baronları ateşe benzin dökerken biz adil bir barış için çalıştık"

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye hiçbir kompleksi olmadan tarihine, büyüklüğüne yakışır şekilde barış, istikrar, huzur ve adalet için çalışan her kesimle görüşebilen bir aktördür.

Savaş baronları ateşe benzin dökerken biz adil bir barış için çalıştık. Şimdi de Filistin'de, Gazze'de bunu yapıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'de açlık, bir kitle imha silahı olarak pervasızca kullanılıyor." ifadesini kullandı.

Boş koltuklara konuştu

BM Genel Kurulu'nda protesto edilen İsrail Başbakanı Netanyahu için Erdoğan, "Dün soykırım şebekesinin başı, BM Genel Kurulu'nda yalanları ve tehditlerini dinleyecek kimse bulamadı ve boş koltuklara konuştu. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste" dedi.

Sumud Filosu'na destek mesajı

Gazze'ye yardıma giden ve sayısız kez İsrail'in saldırıların uğrayan küresel Sumud Fıilosu'na değinen Erdoğan, "Sumud Filosu yelkenlerini şişirmiş Gazze'ye doğru ilerliyor. Gönüllüler Gazze'ye yardım götürüyorlar. Sumud Filosunun umut yolcularına selamlarımızı gönderiyoruz. Unutmayın zalimlerin bir hesabı varsa, Allah'ın da bir hesabı vardır. O hesap galip gelecektir." diye konuştu.