CHP'nin MYK üyeleri belli oldu

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in önerisi ve Parti Meclisimizin güven oyuyla kurultay öncesinde görev yapan Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizin aynı görevlerinde devam etmeleri karar altına alındı" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 22’nci Olağanüstü Kurultayı'nın ardından oluşan Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.
Merkez Yönetim Kurulu'nun aynı kalacağı kararlaştırılan toplantıda, Meclis açılışına katılmama kararı da alındı.
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, olağanüstü kurultayın ardından yapılan ilk Parti Meclisi toplantısında, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine aynen devam edeceklerini duyurdu.
İşte CHP’nin değişmeyen MYK listesi:
Özgür Özel – Genel Başkan
Selin Sayek Böke – Genel Sekreter
Ensar Aytekin – Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
M. Gül Çiftci Binici – Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Özgür Karabat – İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Gökan Zeybek – Yerel Yönetimler, Dirençli Kentler ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Burhanettin Bulut – Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Deniz Yücel – Parti Sözcüsü
Gökçe Gökçen – Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Aylin Nazlıaka – Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Gamze Taşcıer – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Namık Tan – Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Deniz Yavuzyılmaz – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Sevgi Kılıç – Gençlik ve Spor Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Yalçın Karatepe – Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Murat Bakan – İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Gülşah Deniz Atalar – Kültür ve Turizm Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Suat Özçağdaş – Milli Eğitim Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Yankı Bağcıoğlu – Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Zeliha Aksaz Şahbaz – Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Pınar Uzun Okakın – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Erhan Adem – Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Mehmet Necati Yağcı – Ticaret Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Ulaş Karasu – Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı