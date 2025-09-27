Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-3 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer 4-3 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Felipe Augusto, 35 ve 45+8. dakikalarda Paul Onuachu ile 88. dakikada Danylo Sikan kaydetti. Fatih Karagümrük'ün gollerini ise 28. dakikada Tiago Çukur ile 90+1 ve 90+2. dakikalarda Fofana attı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 14'e yükseltirken Fatih Karagümrük, 3 puanda kaldı.

Gelecek hafta Trabzonspor sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Karagümrük ise evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak.