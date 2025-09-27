Özgür Özel: Trump’ın dostu Erdoğan, Netanyahu’nun da dostudur

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirerek “Trump sandalye çektiyse, millet o sandalyeyi altından alacak” dedi.

CHP’nin Silivri’de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle her hafta Türkiye’nin başka bir ilinde düzenlediği ''Millet İradesine Sahip Çıkıyor'' mitinglerinin 57'incisi, Afyonkarahisar'da yapıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingte yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Siyaset öncelik belirleme işidir. Benim önceliğim, bizim önceliğimiz bu meydandır. Oradan bizleri dinleyenlerdir. Evlerinde, ekran başında bizi dinleyenlerdir. Ama Erdoğan'ın önceliği başkalarıdır. O, 19 Mart darbe sürecinde sizin, bizim rezervimizi sadece zenginlere, paralarını alıp gidenlere, borsadan çıkanlara, döviz yaptıranlara, yabancı yatırımcılara harcadı ve sen dönüp isteyince 'yok' diyor.

"Amerika'ya giderken hediye paketi yaptırmış. Hediye paketinin içinde yok yok..."

Erdoğan'ın kendine çalıştığı yetmedi, zenginlere çalıştığı yetmedi. Şimdi elde avuçta kalan da Trump'a çalışıyor. Trump'ın kapısını aşındırdı. Oralardan meşruiyet arıyor. Emekliye para yokken, asgari ücretliye para yokken, don vurmuş çiftçinin hasarı karşılanmazken, Amerika'ya giderken hediye paketi yaptırmış. Hediye paketinin içinde yok yok... 225 tane Boeing uçağı, sıvılaştırılmış gaz, bademden pirince, cevizden Amerikan otomobiline, Amerikan viskisine, makyaj malzemesine kadar tamamının gümrük vergilerini sıfırladı. Senin ürettiğinde vergi var, pahalı kalıyor. Amerika'dan gelen ucuz kalıyor, kapış kapış gidiyor. Türk çiftçisine, Türk üretimine atılan en büyük kazık. Kendi ülkesinden her şeyi verdi ama kendisi elleri boş döndü. Ne aldın? Hiçbir cevap yok.

"Erdoğan'ın dostu Trump'tır, Trump'ın dostu Netanyahu'dur, Erdoğan Netanyahu'nun dostudur"

Gazze'de çok büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. 65 bin çoğu çocuk ve kadın, öldü. 165 bin kişi sakat kaldı, savaştan etkilendi. Bu soykırıma karşı, Erdoğan Amerika'ya giderken Filistin'in bir ümidi vardı. Bizim hakkımızı savunur mu? Biz de dedik ki, 'Git, Filistin'in hakkını savun. Netanyahu'nun bir savaş suçlusu olduğunu söyle. Trump'a, 'İsrail'i desteklemekten vazgeç' de ve oradan Filistin için iyi bir sonuç al. Ben Amerika dönüşü Esenboğa Havaalanı'nda seni karşılayıp tebrik edeceğim’ dedim. 'En büyük teşekkürü ben edeceğim' dedim. Gitti Amerika'ya, görüşmeyi yaptı. Görüşmede Boeing'in B'si var, nükleer enerjinin N'si var, sıvılaştırılmış doğal gazın N'si var. Ama maalesef Gazze'nin G'si yok. Gazze'nin G'sini konuşmadı. Çünkü bana, dostunu söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Dostumun dostu dostumdur, dostumun düşmanı benim de düşmanımdır. Erdoğan'ın dostu Trump'tır. Trump'ın dostu Netanyahu'dur, Erdoğan, Netanyahu'nun dostudur.

"Trump'la öğle yemeği yiyen Erdoğan'dan Filistin'e dost olmaz"

Filistin bizim dostumuzdur. Netanyahu Filistin’in düşmanıdır. Biz Netanyahu'ya düşmanız, Filistin'e dostuz. Biz, 3. Cumhurbaşkanımız Bülent Ecevit'in Yaser Arafat'a nasıl destek verdiyse, Mahmud Abbas'a o desteği veririz. Biz Deniz Gezmiş ve arkadaşları, Filistin'e nasıl destek verdiyse, Filistin'e o desteği veririz. Ama işi gelince milli görüşçü olan, işi gelince milli görüş gömleğini çıkaran, işine gelince 'Filistin davası benim davam' diyen ama şimdi gidip Netanyahu'ya 'savaş kahramanı' diyen, Trump'la öğle yemeği yiyen Erdoğan'dan Filistin'e dost olmaz. Buradan, bütün dünyanın gözü önünde Sumud Filosu Filistin'e doğru ilerlerken, İspanya cesaret gösterip filoyu koruyor, İtalya filoyu koruyor ama esas koruması gerekenler Trump'tan korkularına susuyorlar. Sumud Filosunu, Deniz Kuvvetleri korumalıdır. Türkiye, Filistin'e sonuna kadar sahip çıkmalıdır. Her şey bittiğinde mazlum Gazzeliler bugünlere bakınca, tepelerine yanan bombaları değil belki onu unutacaklar. Ama Netanyhau'nun dostu Trump'la yemek yiyen, şakalaşan ve kendilerini unutan Erdoğan'ı asla affetmeyecekler.