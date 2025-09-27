Madrid derbisinde kazanan Atletico oldu

A Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid’in deplasmanda Atletico Madrid’e 5-2 yenildiği maçta takımı adına 1 gol ve 1 asist kaydetti.

La Liga'nın 7. haftasında Atletico Madrid ile Real Madrid, Metropolitano'da karşı karşıya geldi. Derbide kazanan Atletico oldu ve sahadan 5-2'lik skorla galip ayrıldı.

Ev sahibi Atletico'nun gollerini 14. dakikada Robin Le Normand, 45+3. dakikada Alexander Sörloth, 51 (pen.) ve 63. dakikada Julian Alvarez ile 90+4. dakikada Antoine Griezmann attı.

Konuk ekip Real'in gollerini ise 25. dakikada Kylian Mbappe ve 36. dakikada da Arda Güler kaydetti.

Bu sonuçla Real Madrid, ligde ilk kez yenildi ve 18 puanda kaldı, 3. galibiyetini alan Atletico Madrid ise puanını 12 yaptı.

ARDA GÜLER'DEN 1 ASİST, 1 GOL

Maça 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, 1 gol, 1 asistle oynarken, bu sezonki gol sayısını da 3'e çıkardı.

Arda, 59. dakikada yerini Franco Mastantuono'ya bıraktı.