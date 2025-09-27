BIST 11.378
Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü: Netanyahu artık alıkonulmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Orta Doğu, Gazze ve ikili ilişkiler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye ile İspanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Filistin’de iki devletli çözümün sağlanması için anlamlı adımlar atıldığını belirtti.

"NETANYAHU ARTIK ALIKONULMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Hükûmetinin her eylemiyle barışa niyetli olmadığını ortaya koyduğunu, Netanyahu’nun artık barışı sabote etmekten alıkonulması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Gazze’deki İsrail saldırılarının durdurulması ve Gazze’ye insani yardımların kesintisiz girişi için gayret göstermeyi sürdüreceğini belirtti.

İSPANYA'NIN SUMUD FİLOSU HASSASİYETİ​

Erdoğan, Başbakan Sanchez'in Sumud yardım filosu hakkında gösterdiği hassasiyeti memnuniyetle karşıladığını ve Türkiye olarak durumu çok yakından takip ettiklerini ifade etti.

