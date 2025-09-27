BIST 11.378
Lavrov: Filistin'deki ölümlerin hiçbir haklı gerekçesi olamaz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistinli sivillerin vahşice öldürülmesinin hiçbir haklı gerekçesi olmadığını belirterek, "Aslında dünya, Filistin Devleti'nin kurulmasına ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını gömmeyi amaçlayan bir tür darbe girişimiyle karşı karşıya." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda konuştu.

"GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ FİLİSTİNLİLERE YÖNELİK TOPLU CEZALANDIRMANIN HİÇBİR HAKLI GEREKÇESİ YOK"

Lavrov, devletlerin egemen eşitliği ilkelerinin ihlal edildiğini ve bunun çeşitli kriz ve sorunlara yol açtığını belirterek, "Eşitlik ilkesine koşulsuz uyulmasından yanayız." ifadesini kullandı.

Filistin meselesine değinen Lavrov, Hamas’ın 7 Ekim 2023’te İsrail’e yönelik saldırılarını kınadıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ancak Filistinli sivillerin vahşice öldürülmesinin ve terör saldırılarının hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik toplu cezalandırmanın hiçbir haklı gerekçesi yok. Filistin çocukları saldırılar ve açlık nedeniyle ölüyor, hastane ve okullar yıkılıyor, yüz binlerce insan evsiz kalıyor. Batı Şeria'nın ilhak edilmesi planlarının da hiçbir gerekçesi yok. Aslında dünya, Filistin Devleti'nin kurulmasına ilişkin BM kararlarını gömmeyi amaçlayan bir tür darbe girişimiyle karşı karşıya."
Lavrov, bazı Batılı devletlerin Filistin Devleti'ni tanıdıklarını söyleyerek, "Bunu yapacaklarını birkaç ay önce bildirdiler. O halde sorum şu, neden bu kadar beklediler? Görünen o ki, BM Genel Kurulu'na kadar tanımak için hiçbir şey ve hiç kimsenin kalmayacağını umdular. Böyle bir senaryonun önüne geçmek için acilen harekete geçilmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

"İRAN'A YÖNELİK YAPTIRIMLAR YASA DIŞI"

Batı’nın dün BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Çin ve Rusya'nın, İran'ın nükleer programıyla ilgili 2015 tarihli anlaşmanın uzatılması yönündeki teklifini reddettiğini dile getiren Lavrov, bunun "Batı’nın BMGK’deki yapıcı çözüm arayışlarını sabote etme yaklaşımını ve baskı yoluyla Tahran'dan tek taraflı tavizler alma isteğini açığa çıkardığını" söyledi.

Lavrov, "Böyle bir politikanın izlenmesi kabul edilemez. Batı'nın, BM'nin İran’a yönelik yaptırımları yeniden devreye sokmasına yönelik tüm manipülasyonlar ve bu yaptırımlar yasa dışı." değerlendirmesini yaptı.

