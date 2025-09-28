Kan dökmeye doymayan İsrail'e darbe! Euruvision'a katılmasın çağrısı...

Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle çok sayıda ülkenin tepki gösterdiği İsrail'in Eurovision yarışmasına katılmaması yönündeki çağrıların ardından kritik bir gelişme yaşandı. Avrupa Yayın Birliği (EBU), üye ülkelere İsrail'in 2026'daki yarışmaya katılımı konusunda oylama çağrısında bulundu.

KATILMAYAN ÜLKELER DE OY KULLANACAK

Oylamaya yalnızca yarışmaya aktif olarak katılan ülkeler değil, EBU üyesi tüm yayıncılar dahil edilecek. Türkiye, Tunus, Mısır, Cezayir, Ürdün ve Lübnan gibi uzun süredir yarışmaya katılmayan ülkeler de oy kullanma hakkına sahip olacak.

İSRAİL İKİNCİ OLMUŞTU

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Eurovision'da İsrail, şarkıcı Yuval Raphael ile yarışmıştı. Raphael, yarışma sonucunda ikinci olmuştu.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü operasyonlar nedeniyle özellikle Avrupa'da birçok sanatçı ve sivil toplum örgütü, İsrail'in yarışmadan men edilmesi çağrısında bulunmuştu. İzlanda, Norveç, İrlanda, İsviçre gibi ülkelerden sanatçılar ve yayın kuruluşları da boykot çağrılarına destek vermişti.