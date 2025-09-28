Balıkesir'de deprem: Artçı sarsıntılar devam ediyor

Balıkesir'de gece saatlerinde deprem meydana geldi. 10 Ağustos'taki 6,1'lik depremin ardından sarsıntılar ürkütmeye devam ediyor. AFAD sarsıntının ardından verilere ilişkin açıklama yaptı.

Balıkesir'de depremler bölgeyi beşik gibi sallamaya devam ediyor. Zaman zaman 5 büyüklüğüne varan artçı depremlerdeki sıklık sebebiyle uzmanlar bu durumu "deprem fırtınası" olarak tanımlıyor.

Son olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 20 Eylül saat 04.17'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem kayıtlara geçti. Sarsıntının derinliği 10.0 kilometre olarak açıklandı.

Depreme ilişkin olumsuz bir durum bildirimi yapılmadı.