BIST 11.378
DOLAR 41,57
EURO 48,58
ALTIN 5.008,48
HABER /  MEDYA

MasterChef Türkiye'de kim elendi? Gözyaşları ile veda etti

MasterChef Türkiye'de kim elendi? Gözyaşları ile veda etti

TV8’de yayınlanan MasterChef Türkiye, bu hafta da heyecan dolu anlara sahne oldu. İzleyiciler “MasterChef kim elendi?” sorusuna yanıt arıyor. 7 isim eleme potasında yer aldı.İşte yarışmaya gözyaşları ile veda eden isim...

Abone ol

MasterChef Türkiye, haftanın eleme potası ile yine gündemde. Yarışmacılar bireysel ve takım oyunlarında kıyasıya mücadele etti. Peki MasterChef Türkiye'de kim elendi?

 Siyah pirincin verildiği eleme potasındaki adaylar tezgah başında yerini aldı. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in kararıyla gecenin en zayıf performansını sergileyen yarışmacı yarışmaya veda etti.

MasterChef Türkiye'de kim elendi? Gözyaşları ile veda etti - Resim: 0

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI
1. EYLÜL

2. MERYEM

3. MURAT CAN

4. HAKAN

5. ÇAĞATAY

6. BARIŞ

7. ASLI

MasterChef Türkiye'de kim elendi? Gözyaşları ile veda etti - Resim: 1

MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef'te elenen isim MERYEM oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Kırşehir'de dehşet! Soy ismini değiştirdi, anne ve babasını öldürdü
Kırşehir'de dehşet! Soy ismini değiştirdi, anne ve babasını öldürdü
İsrailli bakan Ben-Gvir'den Netanyahu'ya: Savaşı sona erdirme yetkin yok
İsrailli bakan Ben-Gvir'den Netanyahu'ya: Savaşı sona erdirme yetkin yok
Fatih Tekke'den itiraf: Kazandığımız penaltı, penaltı değil
Fatih Tekke'den itiraf: Kazandığımız penaltı, penaltı değil
Lavrov: Filistin'deki ölümlerin hiçbir haklı gerekçesi olamaz
Lavrov: Filistin'deki ölümlerin hiçbir haklı gerekçesi olamaz
İsrail basını: Netanyahu, ABD'nin ateşkes teklifinde değişiklikler istiyor
İsrail basını: Netanyahu, ABD'nin ateşkes teklifinde değişiklikler istiyor
Dışişleri Bakanlığından Kıbrıs Adası'nın güneyindeki izinsiz gemi faaliyetine tepki
Dışişleri Bakanlığından Kıbrıs Adası'nın güneyindeki izinsiz gemi faaliyetine tepki
Bakan Fidan: 'Amacımız bu tarihsel zulmün durması"
Bakan Fidan: 'Amacımız bu tarihsel zulmün durması"
Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı
Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı
Edirne'deki Şerbettar Göleti kuraklık nedeniyle tamamen kurudu
Edirne'deki Şerbettar Göleti kuraklık nedeniyle tamamen kurudu
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 74 kişi yaşamını yitirdi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 74 kişi yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü: Netanyahu artık alıkonulmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü: Netanyahu artık alıkonulmalı
Madrid derbisinde kazanan Atletico oldu
Madrid derbisinde kazanan Atletico oldu