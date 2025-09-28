MasterChef Türkiye'de kim elendi? Gözyaşları ile veda etti

TV8’de yayınlanan MasterChef Türkiye, bu hafta da heyecan dolu anlara sahne oldu. İzleyiciler “MasterChef kim elendi?” sorusuna yanıt arıyor. 7 isim eleme potasında yer aldı.İşte yarışmaya gözyaşları ile veda eden isim...

MasterChef Türkiye, haftanın eleme potası ile yine gündemde. Yarışmacılar bireysel ve takım oyunlarında kıyasıya mücadele etti. Peki MasterChef Türkiye'de kim elendi?

Siyah pirincin verildiği eleme potasındaki adaylar tezgah başında yerini aldı. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in kararıyla gecenin en zayıf performansını sergileyen yarışmacı yarışmaya veda etti.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

1. EYLÜL

2. MERYEM

3. MURAT CAN

4. HAKAN

5. ÇAĞATAY

6. BARIŞ

7. ASLI

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef'te elenen isim MERYEM oldu.