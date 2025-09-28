Bedava benzin ve LPG fırsatı! EPDK’dan milyonları ilgilendiren karar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), petrol ve LPG piyasalarında uygulanan promosyonlara ilişkin kurul kararında değişiklik yaptı.Abone ol
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ücretsiz veya indirimli akaryakıt veya otogaz LPG
Buna göre, finansal promosyon kapsamında, tüketicinin faydalanabileceği seçeneklerden birinin ücretsiz veya indirimli akaryakıt veya otogaz LPG olması şartı ile tüketici lehine finansal faydalar sağlanmasına yönelik farklı seçeneklerin sunulmasına da imkan tanındı.
1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak
Değişiklik, 1 Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.
