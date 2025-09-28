BIST 11.378
DOLAR 41,57
EURO 48,58
ALTIN 5.008,48
HABER /  EKONOMİ

Bedava benzin ve LPG fırsatı! EPDK’dan milyonları ilgilendiren karar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bedava benzin ve LPG fırsatı! EPDK’dan milyonları ilgilendiren karar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), petrol ve LPG piyasalarında uygulanan promosyonlara ilişkin kurul kararında değişiklik yaptı.

Abone ol

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ücretsiz veya indirimli akaryakıt veya otogaz LPG

Buna göre, finansal promosyon kapsamında, tüketicinin faydalanabileceği seçeneklerden birinin ücretsiz veya indirimli akaryakıt veya otogaz LPG olması şartı ile tüketici lehine finansal faydalar sağlanmasına yönelik farklı seçeneklerin sunulmasına da imkan tanındı.

1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak

Değişiklik, 1 Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
46 yılın en yüksek seviyesini gören altın 2026’da ne olacak? İslam Memiş'in bir uyarısı var, nakite ihtiyacınız yoksa...
Foto Galeri 46 yılın en yüksek seviyesini gören altın 2026’da ne olacak? İslam Memiş'in bir uyarısı var, nakite ihtiyacınız yoksa... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma! 3 kişi tahliye edildi
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma! 3 kişi tahliye edildi
Balıkçı teknesinde patlama oldu! Yaralılar var
Balıkçı teknesinde patlama oldu! Yaralılar var
İsrail basını "Witkoff'un 21 maddelik Gazze'de ateşkes teklifi"ni paylaştı
İsrail basını "Witkoff'un 21 maddelik Gazze'de ateşkes teklifi"ni paylaştı
MasterChef Türkiye'de kim elendi? Gözyaşları ile veda etti
MasterChef Türkiye'de kim elendi? Gözyaşları ile veda etti
Kırşehir'de dehşet! Soy ismini değiştirdi, anne ve babasını öldürdü
Kırşehir'de dehşet! Soy ismini değiştirdi, anne ve babasını öldürdü
İsrailli bakan Ben-Gvir'den Netanyahu'ya: Savaşı sona erdirme yetkin yok
İsrailli bakan Ben-Gvir'den Netanyahu'ya: Savaşı sona erdirme yetkin yok
Fatih Tekke'den itiraf: Kazandığımız penaltı, penaltı değil
Fatih Tekke'den itiraf: Kazandığımız penaltı, penaltı değil
Lavrov: Filistin'deki ölümlerin hiçbir haklı gerekçesi olamaz
Lavrov: Filistin'deki ölümlerin hiçbir haklı gerekçesi olamaz
İsrail basını: Netanyahu, ABD'nin ateşkes teklifinde değişiklikler istiyor
İsrail basını: Netanyahu, ABD'nin ateşkes teklifinde değişiklikler istiyor
Dışişleri Bakanlığından Kıbrıs Adası'nın güneyindeki izinsiz gemi faaliyetine tepki
Dışişleri Bakanlığından Kıbrıs Adası'nın güneyindeki izinsiz gemi faaliyetine tepki
Bakan Fidan: 'Amacımız bu tarihsel zulmün durması"
Bakan Fidan: 'Amacımız bu tarihsel zulmün durması"
Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı
Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı