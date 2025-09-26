46 yılın en yüksek seviyesini gören altın 2026’da ne olacak? İslam Memiş'in bir uyarısı var, nakite ihtiyacınız yoksa...
Altında yükseliş hız kesmiyor. 1979'dan bu yana ilk kez yeni rekorlar kırıldı. Gram altın 5.000 TL'yi aştı. Dev bankalar ve uzman isimler 2026 yılını işaret ediyor. Altında yön nasıl olacak? İslam Memiş, A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.Elinde altın bulunduran ve alım için fırsat kollayan yatırımcılar dikkat!
Altın, tarihi bir rekor kırarak adeta yatırımcılarına güven tazeledi. Finans analisti İslam Memiş, altındaki son gelişmeleri değerlendirirken sahteciliğe karşı vatandaşları uyardı. Memiş 2026 yılında 4.250 dolar seviyesinin aşılabileceğini belirtti. Merkez bankalarının faiz indirimleri ve küresel belirsizliklerin altının yükselişini destekleyen en önemli faktörler arasında olduğunun altını çizdi. Memiş şunları kaydetti:
"Şu an Kapalı Çarşı piyasasında fiziki altın 5.164 lira seviyesinde. Yine 5.000 lira seviyesi üzerinde böyle yerleştiği gibi bir izlenim veriyor. Tabii zaman zaman kâr satışları, düzeltme hareketleri falan olacaktır ama vatandaşlarımızın genelde ana trende odaklanması lazım. "
"Yani yükseliş yönlü beklentimiz yine 2026 yılında 6.350, 6.500'lü rakamlar var ve uzun vadeye yine odaklanmaya devam ediyoruz. O yüzden düşüşleri teknik olarak düzeltmeleri de birer alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğiz. "
ALIM SATIM İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?
"Karşımızda iki tür yatırımcı var. Elinde altın bulunduranlar, alım için fırsat kollayanlar. Teknik düzeltmeler ara ara mutlaka gelecektir. Bir alım fırsatı olarak değerlendirmeli. Ancak elinde altın bulunduran vatandaşın nakite ihtiyacı yoksa yine beklemeye devam etmesi lazım. "