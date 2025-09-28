16 sezon sonra ligde karşı karşıya gelecekler! Beşiktaş'ta iki eksik var

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında yarın Kocaelispor'u ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.Beşiktaş ile Kocaelispor, 16 sezon sonra ligde karşı karşıya gelecek.

Ligde 1 maçı eksik siyah-beyazlı futbol takımı, oynadığı 5 maçta 3 galibiyet alırken, 2 yenilgi yaşadı ve 9 puanla haftaya giriş yaptı.

Süper Lig'e 16 sezon sonra yükselen Kocaelispor ise çıktığı 6 karşılaşmada 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 2 puan topladı.

Beşiktaş, Körfez ekibi karşısında kazanarak Galatasaray ile gelecek hafta oynanacak derbiye moralli çıkmayı hedefliyor.

Kocaelispor ise İstanbul'dan puan ya da puanlarla ayrılarak alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapıyor.

Beşiktaş'ta iki eksik var

Siyah-beyazlılarda Kocaelispor maçı öncesinde iki eksik bulunuyor.

RAMS Başakşehir mücadelesinde sakatlanarak Göztepe ve Kayserispor maçlarında formasından uzak kalan Salih Uçan, Kocaelispor karşısında da görev yapamayacak.



Siyah-beyazlı kulüpten dün yapılan açıklamaya göre Demir Ege Tıknaz'ın ise sol fibula kemiğinde kemik ödemi tespit edildi.

Demir Ege Tıknaz da Kocaelispor maçında formasından uzak kalacak.

Selçuk İnan'ın çalıştırdığı takımlara karşı 1 galibiyet

Beşiktaş, Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'a karşı çıktığı 4 maçta 1 galibiyet elde etti.

Siyah-beyazlı takım, 40 yaşındaki teknik adama Kasımpaşa'yı çalıştırdığı 2023 yılında ilk kez rakip oldu. Beşiktaş, söz konusu maçta sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Daha sonra Gaziantep FK'nin başına geçen Selçuk İnan ile 3 kez karşı karşıya gelen siyah-beyazlı ekip, 2-0 ve 2-1'lik skorlarla rakibine mağlup oldu.

Öte yandan iki takım, bir kez de 1-1 berabere kaldı.

Kocaelispor ile 16 sezon sonra

Beşiktaş ile Kocaelispor, 16 sezon sonra ligde karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı takım, 2008-2009'da Süper Lig'e veda ettikten sonra amatör kümeye kadar düşen Kocaelispor ile yıllar sonra yeniden kozlarını paylaşacak.

İki takım arasında 2008-2009 sezonunda oynanan son maçları Beşiktaş, 5-2 ve 3-1'lik skorlarla kazanmıştı.

Abraham ve Rafa Silva yüzleri güldürdü

Beşiktaş'ta 4-0 kazanılan Kayserispor maçında golleri atan Rafa Silva (3) ve Tammy Abraham (1), performanslarıyla yüzleri güldürdü.

Ligde bu sezon Eyüpspor maçının ardından ilk kez gol sevinci yaşayan Portekizli futbolcu Rafa Silva, kariyerinin ilk hat-trick'ini yaparak performansı hakkında yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Tammy Abraham ise 5 maçlık suskunluğunu Kayserispor deplasmanında bozdu. İngiliz oyuncu, ligde son olarak Eyüpspor maçında gol atmayı başarmıştı.

Abraham, sırasıyla UEFA Konferans Ligi play-off turunda Lausanne ile oynanan 2 maçın yanı sıra ligde Alanyaspor, Başakşehir ve Göztepe karşılaşmalarında rakip ağları havalandıramamıştı.

Yeni transferler dönüyor

Beşiktaş'ta statü gereği Kayserispor karşısında forma giyemeyen 8 yeni transfer, Kocaelispor maçında şans bekleyecek.

Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Kayserispor karşısında statü gereği Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut, görev yapamamıştı.

Söz konusu futbolcular, Körfez ekibi karşısında görev verilmesi durumunda sahadaki yerlerini alabilecek.

Hedef, Galatasaray derbisine kayıpsız gitmek

Beşiktaş, Kocaelispor'u yenerek gelecek hafta RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray derbisine kayıpsız çıkmayı hedefliyor.

Zirve yarışından kopmak istemeyen Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Kocaeli temsilcisini yenerek derbiyi düşünmeye başlayacak.

Ligde oynadığı ilk 5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi alan siyah-beyazlılar, Kocaelispor ve Galatasaray karşılaşmalarında puan kaybı yaşamak istemiyor.