B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat! Yeni düzenlemeler geliyor

TBMM, yeni yasama dönemine çarşamba günü başlıyor ve gündemdeki ilk konulardan biri 11. Yargı Paketi olacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni yargı paketiyle birlikte sürücüler için kritik düzenlemelerin geleceğini duyurdu. Buna göre, trafikte 'yol kesme' veya 'saldırı' gibi eylemler ayrı bir suç başlığı altında incelenecek. Ayrıca, B sınıfı ehliyet sahiplerinin beş yıl içinde üç kez alkollü araç kullanması durumunda ehliyet iptali süreleri artırılacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), çarşamba günü yeni yasama dönemi için mesaiye başlıyor.

Kamuoyunda uzun süredir beklenen 11. Yargı Paketi meclis gündemine taşınıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paketle özellikle trafik ihlallerine yönelik sert yaptırımların geleceğini açıkladı.

Bilişim suçları ve küçük yaşta işlenen suçlara yönelik önemli düzenlemeler içerecek paketteki en dikkat çeken maddeler ise trafik ihlallerine yönelik uygulanacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, trafikte yaşanan 'yol kesme' ya da 'sürücü ve araca saldırı' gibi eylemlerin ayrı bir suç başlığı altında inceleneceğini duyururken, bu tür ihlalleri işleyen sürücülerin ehliyetleri kademeli olarak artan sürelerde iptal edilecek.

B sınıfı ehliyetlere yeni yasak 

Otomobil ve hafif ticari araçları kapsayan B sınıfı ehliyet sahipleri, beş yıl içerisinde üç kez alkollü bir şekilde araç kullanması veya test yapılmasını reddetmesi halinde katlanarak artan sürelerde ehliyet iptali ile karşı karşıya kalacak. Halihazırda uygulanan sürelerin düzenleme ile birlikte yarı oranında artırılması planlanırken, bir değişiklik de araç plakalarında yapılan değişiklikleri kapsayacak.

