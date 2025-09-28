Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran çok iddialı! Dikkat çeken Dursun Özbek detayı...

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli camianın yeni başkanı olmasının ardından ilk röportajını Sabah'a verdi. Saran, seçim sürecinden kulüpteki mevcut duruma kadar merak edilenleri açıkladı. Başkan Saran ayrıca, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile ilgili de konuştu.

Abone ol

Sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı, uzun yıllardır tüm adımlarını bugünün hayalini kurarak attığını söyledi. Çatışmacı bir başkan olmayacağını ancak kulübün haklarını da savunacağını belirten yeni başkan, sıcağı sıcağına yaşadıklarını ve yapacaklarını tüm içtenliği ile anlattı.

"F.Bahçe yıllardır şampiyonluk özlemi çekiyor. Sizce neden süre bu kadar uzadı?" sorusuna Saran şu cevabı verdi:

Dış etkenler elbette var ama en büyük sıkıntımız içimizdeki sorunlar. Bu yüzden birlik ve beraberliği bir türlü tam anlamıyla sağlayamadık. İletişimde sorunlarımız var, futbol aklımızda sorun var, karar mekanizmamızda sorun var. Bunlar düzeldiğinde şampiyonluk kendiliğinden gelecektir. Üstelik sadece medyadaki bazı kişiler değil, geçmişte bu camiada önemli görevler üstlenmiş ama bugün duruma göre pozisyon alan kişiler de Fenerbahçe'ye büyük zarar veriyor. Bu durum dış etkenlerden bile tehlikeli. Benim dönemimde kimse 'Ben başkan olmak istiyorum' demekten çekinmeyecek. Başkan olmak isteyenlerin önünü açacağım. Gerçekten Fenerbahçe'yi düşünen, her koşulda onun iyi olmasını diler. Muhalefette de olsa kulübün başarısını istemek zorundadır. Gerçek Fenerbahçelilik budur.

"Eğer şampiyon olamazsak bir daha aday olmayacağım"

'Fenerbahçe kötü olsun da biz pozisyon alalım' anlayışıyla bu camia bir yere gidemez. Taraftarımızın da bu tür kişilere prim vermemesi gerekir. Seçimde söz verdiğim gibi tüzük değişikliğiyle, şampiyon olamayan başkanın görev süresini 3 yılla sınırlayacağız. Bizim için aslında süre 3 yıl değil, 1.5 yıl.

Eğer şampiyon olamazsak bir daha aday olmayacağım. Bu değişiklikle Fenerbahçe bir daha 27 yıl boyunca iki kişi arasında gidip gelmeyecek.

Geçmişe takılıp kalmayacağız. Artık ileriye bakma zamanı. Doğru planlama, güçlü kadro mühendisliği ve camia birlikteliğiyle bu zinciri kıracağız.

Saran şöyle devam etti:

"BENİ İLK DURSUN ÖZBEK TEBRİK ETTİ"

Bütün başkanlar arayıp, beni tebrik etti. Ama ilk arayıp tebrik eden Dursun Özbek oldu. Dursun Bey ile çok yapıcı bir konuşma yaptık. Ben spordan gelen bir insanım, milli bir sporcu babasıyım aynı zamanda. Sporun ve sporcunun ruhundan anlarım, kavga etmek için kavga etmem. Kavga ediyormuş gibi de görünmem istemem. Fenerbahçemizin haklarını tabi ki sonuna kadar koruyacağım ama bu yolda popülist adımlar atmayacağım.

Ama şunu herkes bilsin: Bizim için esas olan iyi niyet temennileri değil, sahadaki adalet ve somut icraatlardır. Elbette yapıcı yaklaşımları kıymetli buluruz ama Fenerbahçe'nin hakkı söz konusu olduğunda tek ölçümüz kararlılıktır. Rahatsızlıklarımızı dile getiririz, baktık çok üstümüze gelirlerse o zaman Fenerbahçe'yi korumak adına ne yapılması gerekiyorsa onu yaparım, gerektiğinde o masada en sert şekilde durmasını da bilirim.

"SÖZÜMÜ TUTMAK CAMİAYA EN BÜYÜK BORCUM"

Büyük bir gurur ve onur. 5 yaşımdayken hangi takımı tuttuğumu sordular, "Babam hangi takımı tutuyor?" dedim. 'Fenerbahçe' deyince 'Ben de Fenerbahçeliyim' dedim. Cemil Turan, Alpaslan Eradlı gibi isimler de benim içimdeki Fenerbahçe aşkımı büyüttü. Ben sporcuyum, spor bursuyla okumaya Amerika'ya gittim. Yaptığım işlerin bir kısmı da spor endüstrisindeydi, bu alanda da Avrupa'nın en büyük firmalarından biri olduk. Bir süre sonra Aziz Yıldırım beni yönetime davet etti. O dönemde de başkan olmak istediğime emin oldum.



B.Dortmund macerasına da ticaretten öte ileride daha iyi bir başkan olmak için girdim. Uzun yıllardır attığım tüm adımları Fenerbahçe başkanlığı hayalimi düşünerek attım. Bu kulübün başkanı olmak çok kıymetli, sözlerle ifade edilebilir mi emin değilim. Ama benim için asıl önemli olan; başkan olmak değil, iyi bir başkan olmak. İleride beni anlattıklarında inşallah 'F.Bahçe'yi şampiyon yapan başkan' desinler isterim. Ama aynı zamanda; "Sadettin Başkan ne söz verdiyse tuttu" desinler. Söz verdiğim her şeyi yapmak benim bu camiaya en büyük borcum.