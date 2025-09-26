Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran futbol takımıyla bir araya geldi

BIST 11.378
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saadettin Saran, sarı-lacivertli futbol takımıyla buluştu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Saadettin Saran ile yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları, Can Bartu Tesisleri'nde futbol A takımıyla bir araya geldi.

Saran ile Torunoğulları, futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi.

Lige kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe, altıncı hafta sonu ezeli rakibi Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü. Yeni başkan Saran ile sarı lacivertli takımın nasıl bir performans göstereceği merak konusu

