Netanyahu Trump görüşmesi öncesi değişiklik istiyor! Gazze için yeni teklif

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD lideri Donald Trump ile görüşmeden önce Gazze'de ateşkes için sunulan 21 maddelik yeni teklifte değişiklikler yapmayı istediği iddia edildi. İsrail basını 21 maddelik teklife dair ayrıntıları yazdı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmeden önce Gazze'de ateşkesle ilgili sunulan 21 maddelik yeni teklifte bazı değişiklikler yapmayı istediği öne sürüldü. 29 Eylül'de gerçekleşmesi beklenen görüşme öncesinde İsrail basınında yayımlanan bir haber dikkat çekti.

Yedioth Ahronot gazetesinin İsrailli yetkililerden aktardığı haberde, Tel Aviv yönetiminin, Hamas ile esir takası anlaşması da dahil olmak üzere 21 maddelik teklifi uygulamaya koymasının muhtemel gözüktüğü belirtildi.

Netanyahu değişiklik istiyor

ABD'nin teklifindeki maddelerin çoğunun kabul edilebilir hatta İsrail'e uygun olduğu ancak Netanyahu'nun Trump'la görüşmeden önce bazı bölümlerin düzeltilmesini istediği aktarıldı.

ABD' nin 'sabrı tükeniyor'

Kanal 13 televizyonunun dünkü haberinde, Tel Aviv'deki üst düzey yetkililerin, ABD yönetiminin Gazze konusunda artık "sabrının tükenmeye başladığını" düşündüğü ifade edilmişti.

Haberde, Beyaz Saray'ın son günlerde İsrail'e Hamas ile anlaşmaya varması için giderek artan bir baskı uyguladığı ve Trump'ın da 29 Eylül'de Netanyahu ile yapacağı görüşmede Gazze'deki savaşı sona erdirme konusunda kararlı bir tavır takınmasının beklendiği aktarılmıştı.

21 maddelik Gazze'de ateşkes teklifi 

The Times of Israel gazetesi de bugün 21 maddelik ateşkes teklifinin maddelerini haberleştirmişti.

Habere göre, teklifin en önemli maddeleri arasında, "Gazze'nin, terörden arındırılmış bir bölge olması, İsrail ve Hamas teklifi kabul ederse, savaşın derhal sona ermesi, sağ ve ölü tüm İsrailli esirlerin iade edilmesi, Hamas'ın, Gazze'nin yönetiminde hiçbir rol oynamaması, İsrail'in, Gazze'yi işgal veya ilhak etmemesi ve şu anda işgal ettiği toprakları da kademeli olarak devretmesi" yer aldı.

