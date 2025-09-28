BIST 11.378
Dinleme ve görüntü alma cihazları ele geçirildi: İnternetten satışa çıkaracaklarmış

Dinleme ve görüntü alma cihazları ele geçirildi: İnternetten satışa çıkaracaklarmış

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da internetten satışı yapılan dinleme ve görüntü alma cihazlarının ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonda bir kişi yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonuna ilişkin yeni bilgileri paylaştı.

Yerlikaya, internetten satışı yapılan dinleme ve görüntü alma cihazlarının ele geçirildiğini duyurdu.

Daha önce Sapanca'da yer alan bungalovda ele geçirilen gizli kameralara benzeyen ve özel hayatı ihlal eden 30 adet dinleme ve görüntü alma cihazı yerleştirilmiş muhtelif eşya, 23 adet görüntü ve ses alma cihazı, 6 adet gümrük kaçağı ve kullanımı izne tabi el telsizi, 5 adet GPS takip cihazı ve bir adet radar tespit cihazı ele geçirildi.

Sapanca'da geceliği 12 bin lira olan bungalovda gizli kamera bulunmuştu. Bungalov kiralayan aile, yatak odası ve jakuzinin üstündeki ampülün içinde önce kırmızı bir ışık ardından da kamerayı fark etmişti.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken şüpelinin bu cihazları internetten üzerinden sattığı belirlendi.

Ayrıca, ürünlerin; içlerine yerleştirilen ses ve görüntü alma aparatlarının yurt dışından gümrük kaçağı olarak ülkemize getirildiği, özel hayatın gizliliğini ihlal ve yasa dışı kayıt amaçlı temin edilerek, kullanıma hazır hale getirildiği ve internet üzerinden satışa sunulduğu da tespit edildi.

