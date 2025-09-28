Sel uyarısı yapılmıştı! 13 kente sarı kodlu uyarı geldi...

Hafta başından itibaren Türkiye’nin birçok noktasında yağışın kuvvetli olması bekleniyor.

Şen, İstanbul ve çevresindeki durumu ise şöyle özetledi:

Prof. Dr. Şen, sele neden olabilecek yağışlara dikkat çekti:

“Pazartesi ve salı günkü yağışlar sele yol açacak kadar kuvvetli değil. Ancak yaklaşık 10 gün sonra beklenen yağışlar daha şiddetli olacak ve bazı bölgelerde sele neden olabilir.”

İşte il il beklenen hava durumu...

“Kuzey bölgelerde yağış var ve İstanbul da bu yağışlardan nasibini alacak. Marmara ve Karadeniz Bölgeleri’nde yağış pazartesi günü akşama kadar devam edecek.”