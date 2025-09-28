Sel uyarısı yapılmıştı! 13 kente sarı kodlu uyarı geldi...
Soğuk hava yurt genelinde etkisini gösteriyor, sıcaklıklar düşüyor. Meteoroloji uzmanları, Ege, Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu’da pazartesi ve salı günleri yağış beklendiğini duyurdu. İstanbul dahil birçok bölgede sağanak ve kuvvetli rüzgar görülecek. Önümüzdeki haftalarda ise daha şiddetli yağışlar sele neden olabilir.
Soğuk hava, yurt genelinde etkisini hissettirmeye başladı. Sıcaklıklar düşerken, meteoroloji uzmanları vatandaşları önümüzdeki günlerde yağış ve rüzgar konusunda uyarıyor.
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sıcaklıklardaki değişimi şöyle aktardı:
“Önümüzdeki haftadan sonra artık biraz daha kalın mont giymek mecburiyetinde kalacağız. İstanbul’da üç gün önce 28 dereceye kadar çıkan sıcaklık, bugün 22-23 dereceye kadar düştü. Bu düşüş biraz daha sürecek.”
Meteorolojiden 11 il için sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı geldi.
“Pazartesi ve salı günü, Ege Bölgesi de dahil olmak üzere İzmir’e uzun aradan sonra ilk defa yağmur geliyor. Pazartesi günü daha yoğun olacak. Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Marmara Bölgeleri’nin kuzey ve doğusunda da yağışlar kuvvetli olacak.”
Hafta başından itibaren Türkiye’nin birçok noktasında yağışın kuvvetli olması bekleniyor.
Şen, İstanbul ve çevresindeki durumu ise şöyle özetledi:
Prof. Dr. Şen, sele neden olabilecek yağışlara dikkat çekti:
“Pazartesi ve salı günkü yağışlar sele yol açacak kadar kuvvetli değil. Ancak yaklaşık 10 gün sonra beklenen yağışlar daha şiddetli olacak ve bazı bölgelerde sele neden olabilir.”
İşte il il beklenen hava durumu...
“Kuzey bölgelerde yağış var ve İstanbul da bu yağışlardan nasibini alacak. Marmara ve Karadeniz Bölgeleri’nde yağış pazartesi günü akşama kadar devam edecek.”