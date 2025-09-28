AK Parti’de istifa dalgası ilçelere sıçradı: 5 ilçe başkanı birden ayrıldı

AK Parti’de son dönemde art arda gelen istifalara İzmir’deki 5 ilçe başkanı da eklendi. Daha önce 8 il başkanı ve 1 MYK üyesi görevden ayrılmıştı.

Abone ol

Adalet ve Kalkınma Partisi’nde (AK Parti) son dönemde art arda yaşanan istifalar ilçe teşkilatlarına da yansıdı. Edinilen bilgiye göre, İzmir’de Urla, Kınık, Foça, Dikili ve Balçova ilçe başkanları görevlerinden ayrıldı.

Daha önce 8 il başkanı ve 1 MYK üyesi istifa etmişti

Bu gelişme, parti teşkilatlarında son haftalarda yaşanan istifa sürecinin yeni bir aşaması oldu. Daha önce Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elazığ ve Ordu il başkanlarıyla birlikte bir MYK üyesi de görevlerinden ayrılmıştı.

Gerekçe“performans düşüklüğü”

AK Parti Genel Merkezi, istifaların gerekçesini “performans düşüklüğü” olarak açıkladı. Parti yönetimi, teşkilatlarda yenilenmeye gidildiğini ve sürecin önümüzdeki dönemde farklı illerde de devam edebileceğini belirtti.

Son istifalarla birlikte AK Parti’de hem il hem ilçe teşkilatlarında dikkat çekici bir değişim yaşanıyor.