Hilal Cebeci'den Güllü'nün cenazesinde menajerlere tepki...

Evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Güllü son yolculuğuna uğurlanırken şarkıcı Hilal Cebeci, menajerlerin cenazeye çelenk göndermesine adeta ateş püskürdü. Cebeci, "O canım sesli Güllü'ye bir tane iş götürdünüz mü? Terbiyesizce şimdi görüntü olsun diye koca koca çelenkler göndermişsiniz. Terbiyesizler, ezikler. Hepinizin suratına tükürüyorum, iki yüzlüler" ifadelerini kullandı.

Yalova Çınarcık'taki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden arabesk müziğin güçlü sesi Güllü gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçının cenazesine ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Murat Kurşun, Cansever, Killa Hakan, Kobra Murat ve Yener Çevik gibi isimler katılsa da sanat camiasından beklenen kalabalık oluşmadı. Çok sayıda ünlü ismin cenazeye bizzat katılmayıp çelenk göndermesi "vefasızlık" tartışmalarını gündeme getirdi.

"CANIM SESLİ GÜLLÜ'YE BİR TANE İŞ GÖTÜRDÜNÜZ MÜ?"

Şarkıcı Hilal Cebeci Güllü'nün cenazesine ilişkin yaptığı yorumda cenazeye çelenk gönderen menajerlere açtı ağzını yumdu gözünü. Cebeci, "Hepinizin suratına tükürüyorum, iki yüzlüler" ifadesiyle paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Şimdi Instagram'da Güllü'nün cenazesini gördüm de. O menajerler var ya menajerler, koca koca çelenkler göndermişsiniz. Hepinize yazıklar olsun. Sizin ne hakkınız var Güllü'ye çelenk göndermeye ya? Bir tane iş götürdünüz mü? Bir tane iş götürdünüz mü? Hep kendi sanatçılarınızı kollamadınız mı? Bu işi tekelleştirmediniz mi? O canım sesli Güllü'ye bir tane iş götürdünüz mü? Terbiyesizce şimdi görüntü olsun diye koca koca çelenkler göndermişsiniz.

"TERBİYESİZLER, EZİKLER"

Hepinizin ne olduğunu ben çok iyi biliyorum zaten. Terbiyesizler, ezikler. Ezikler. Hepinizin kim olduğunu ifşalamak istiyorum da değmez sizin gibi insanlara. Siz kim olduğunuzu çok iyi biliyorsunuz. Yaşarken değer vermiyorsunuz. Cenazesine gidiyorsunuz utanmadan. Cenazesine çelenk gönderiyorsunuz utanmadan. Gittiniz mi bilmiyorum da. Terbiyesizler"