Kütahya'da peş peşe deprem oldu! AFAD son dakika duyurdu İstanbul'da da hissedildi

Kütahya sallandı. Simav ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve İzmir başta olmak üzere pek çok şehirde hissedildi. AFAD'dan da son dakika depreme ilişkin bir açıklama geldi. Panik yaratan deprem sonrası 4.0 ve 3.6 büyüklüğünde artçı sarsıntılar da meydana geldi. Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun da arama kurtarma ve itfaiye ekiplerinin sahada olduğunu anlattı.

Abone ol

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 12.59'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 8,46 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

4 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DEPREM DAHA

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 13.12'de 4 büyüklüğünde deprem daha meydana geldi. Depremin 10,59 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

SİMAV BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

NTV'ye telefonla bağlanan Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun da arama kurtarma ve itfaiye ekiplerinin sahada olduğunu anlattı.

Aktulun, "Çok yoğun hissedildi. Telefonlar arka arkaya çalıyor zaten. Ulaşmaya çalışıyorum. Şu an elimizde olumsuz bir durum yok. Sahada da arkadaşlar var. Devam ediyorlar tarama yapmaya." ifadesini kullandı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'ın NSosyal hesabından Simav'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 12.59'da meydana gelen ve Uşak, Balıkesir, Bursa, Bilecik illerimizde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

DEPREM İSTANBUL VE İZMİR'DE DE HİSSEDİLDİ

İstanbul ve İzmir'de hissedilen bir deprem meydana geldi. Yabancı kaynaklar depremin büyüklüğünü 5,7 olarak duyurdu.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

PROF. ÜŞÜMEZSOY KÜTAHYA'YI İŞARET ETMİŞTİ

Türkiye'de yaşanan son depremleri doğru tahmin eden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklada Kütahya'yı işaret etmişti ve şunları söylemişti:

Eli kulağında bir Simav’da depremi...

Simav çok daha aktif bir fay alanıdır. 1800 metrelik yükseklikte bir yükselme Simav dağın yükselmesi fay düzlemi nedeniyle Simav Dağı yukarı yükselmesidir. Bugünkü yüksekliği 1800 olduğuna göre burada 1 metrelik yükselmelerle yaklaşık 2000'e yakın 6.8'lik depremle bu Simav Dağı oluşmuştur. Bu anlamda bu daha üzerinde bölgenin en aktif aylarından biri olduğu için orada bir deprem olabilir. Ama insan ömründe bahsettiğimiz 1970'ten 2025'e kadar gelen 55 sene bir lambaların yanıp sönmesi kadar bir vakit. O yüzden de bu hemen eli kulağında bir Simav’da deprem değildir"