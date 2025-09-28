Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan çarpıcı açıklama! Büyük deprem yakın mı?

Kütahya'nın Simav ilçesinde AFAD verilerine göre, 10 dakika arayla 5.4 ve 4.0 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntıda korkulan olmadı. Can ve mal kaybı yaşanmadı. Uzman isim Prof. Dr. Şükrü Ersoy, yaşanan depremi TGRT Haber'de değerlendirdi. Çarpısı açıklamalarda bulunan Ersoy, bu sarsıntının yeni bir depremi tetikleyip tetiklemeyeceği hakkında bilgiler verdi. İşte detaylar...

Abone ol

Kütahya'nın Simav ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin derinliğinin 8.46 km olduğu duyuruldu. Öte yandan yaşanan depremin İstanbul'da da hissedildiği bildirildi.

Depremin şiddeti nedeniyle İzmir, Bursa ve Kocaeli'de yaşayan vatandaşlarında depremi hissettiği belirtildi.

Ali Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremin hemen ardından sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Yerlikaya yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kütahya Simav’da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir.

Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Uzman isim Prof. Dr. Şükrü Ersoy, yaşanan depremi değerlendirdi. Ersoy şunları söyledi:

"İstanbul'da hissedilmiş ama ben İzmir'de daha çok hissedildiğini düşünüyorum. Çünkü İzmir zemini o kadar sağlam bir zemin değil. Yani İstanbul'a oranla İzmir biraz daha hissetmiş olabilir. Malum 2020'de bir deprem meydana gelmişti Sisam adasında altı buçuk büyüklüğünde. O İzmir'de yıkımlara neden olmuş ve insanlar hayatını kaybetmişti. Dolayısıyla kıyaslama yaparsak İstanbul'la İzmir arasında çok ciddi farklılıklar var. İstanbul, İzmir'e göre daha sağlam bir zemin sayılabilir. Fakat İstanbul'un özellikle dere yatakları gibi gevşek zeminlerinde olan yapı stokları uzak depremleri algılayabiliyor. Bu tür depremlerde hissedilebiliyor.

6.1 büyüklüğündeki depremin artçısı

Fakat bir 5.4 büyüklüğündeki bir deprem İstanbul'da ya da İzmir'de bir yıkım yaratması beklenmez. Hatta bölgede bile yıkım yaratması beklenmez. Çünkü depremin yıktığı değil, eğer bir hasar varsa bu depremden kaynaklı değil, binanın zafiyetinden, iyi yapılmamasından kaynaklı olabilir. Sanıyorum ilerleyen, ilk saatlerden sonra herhangi bir hasar var mı, çok net biçimde anlaşılacak. Sayın valinin açıklamalarını duydum. Simav'da herhangi bir hasar olmadığına ama kırsalda nasıl olacağını bilemeyiz. Şimdi depreme gelince, bu tabii artçı bir deprem. Neyin artçısı? 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin artçısı. Fakat biz Türkiye'nin diğer bölgelerinden bu depremlerin bir fay zonu üzerinde geliştiğini biliyoruz ve buna alışkınız.

Magmatik kökenli bir deprem

Eğer büyük bir deprem o fay zonu üzerinde meydana gelmişse, artçıları da genellikle o çizgiyi, o fayı takip eder. Fakat buradaki durum, yani Sındırgı çevresindeki durum öyle değil. 6.1'den sonra meydana gelen yüzlerce, binlerce deprem ki bu uzun süreden beri devam ediyor. Bunun tektonik bir deprem değil de magmatik kökenli bir deprem olduğunu gösteriyor."