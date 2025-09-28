Şener Üşümezsoy Simav depremini işaret etmişti o sözleri yeniden gündem oldu!

Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem istanbul ve diğer çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından Şener Üşümezsoy’un bundan 1 ay önce Simav’ı işaret ettiği açıklamalası yeniden gündem oldu. afad yaptığı açıklamada sarsıntının 8.46 km derinlikte olduğunu kaydetti.

Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 8.46 km derinlikte gerçekleşen deprem, merkez üssü Kütahya olmak üzere İstanbul dahil birçok ilde de hissedildi.

Yürekleri ağza getiren Simav depreminin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, ekiplerin saha taramasına başladığını duyurdu.

İstanbul ve İzmir'de de hissedilen Simav depreminde sadece 13 dakika sonra 4 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. 5,4 ve 4 büyüklüğündeki iki depremin ardından Simav'da iki kez 3,6 ve bir kez de 3,4 büyüklüğünde üç deprem daha kaydedildi.

"Bölgede stres artışı var"

Depremin ardından katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Okan Tüysüz, "İlk veriler genellikle farklı olabiliyor. Deprem Simav'ın kuzeyi civarında oldu. Bu bölgede yüzeyde diri bir fay yok. Bu bölgede olan depremin kaynağı konusunda elimizde henüz bilgi yok. 5,7'nin ardından 5'e varan artçıların olması mümkün. Bölgede stres artışı var" dedi.

Uzman isim Prof. Dr. Şükrü Ersoy da yaşanan depremi değerlendirdi. Çarpısı açıklamalarda bulunan Ersoy, bu sarsıntının yeni bir depremi tetikleyip tetiklemeyeceği hakkında bilgiler verdi. Ersoy,

"Şimdi depreme gelince, bu tabii artçı bir deprem. Neyin artçısı? 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin artçısı. Fakat biz Türkiye'nin diğer bölgelerinden bu depremlerin bir fay zonu üzerinde geliştiğini biliyoruz ve buna alışkınız. Eğer büyük bir deprem o fay zonu üzerinde meydana gelmişse, artçıları da genellikle o çizgiyi, o fayı takip eder. Fakat buradaki durum, yani Sındırgı çevresindeki durum öyle değil. 6.1'den sonra meydana gelen yüzlerce, binlerce deprem ki bu uzun süreden beri devam ediyor. Bunun tektonik bir deprem değil de magmatik kökenli bir deprem olduğunu gösteriyor"

ifadelerini kullandı.

6.5'luk deprem potansiyelleri var

Öte yandan Simav'daki depremin ardından Şener Üşümezsoy’un bundan 1 ay önce Simav’ı işaret ettiği açıklaması yeniden gündem oldu. Üşümezsoy, Sındırgı'daki fayın uzunluğu 20 kilometre; 30 km daha 50 km yapıyor. Sındırgı'yla Simav arasındaki mesafede 90 km. Demek ki Simav'da 40 km'lik bir fay var ve o fayın 10 km'si 2011'de kırılmış. Sındırgı'da risk yok, güneye doğru geliyor. Ama Simav'da 40 kilometrelik bir fay var. O fayın 10 kilometresi 2011'de kırılmış. Dolayısıyla o fayda 6.5'luk deprem potansiyelleri var. Çoğu yere göre önceden daha çok deprem olmuş burada. Çünkü her yükselişte deprem oluşmuş" ifadelerini kullanmıştı.