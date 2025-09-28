BIST 11.378
Sinop'ta korkunç olay! Alzheimer hastası olduğu öğrenilen şahıs ölü bulundu...

Sinop'ta Alzheimer hastası bir kişi denizde ölü bulundu.

Enver Bahadır Caddesi Karakum yürüyüş yolu üzerinde denizde hareketsiz bir kişinin görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, 93 yaşındaki Alzheimer hastası Ahmet Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Denizden çıkarılan ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

