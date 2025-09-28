BIST 11.378
Erdoğan’dan Bülent Bakiler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Yavuz Bülent Bakiler’in vefatına ilişkin başsağlığı mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Yavuz Bülent Bakiler'in vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Nice güzel şiiri, hatırayı, seyahatnameyi, biyografiyi, mektup tarzında kaleme aldığı eşsiz eseri edebiyatımıza armağan eden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Yavuz Bülent Bakiler’in vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Bakiler’e Allah’tan rahmet diliyor; ailesine, dostlarına ve edebiyat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb’im mekanını cennet eylesin."

