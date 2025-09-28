Korkutan “Frankenstein” varyantı kontrolden çıktı!

Avrupa’da koronavirüs yeniden yükselişe geçti. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) radarına giren “XFG” yani kamuoyunda bilinen adıyla “Frankenstein” varyantı, bağışıklık sisteminden kaçabilme özelliğiyle hızla yayılıyor. Özellikle Fransa’da hastane başvurularında dikkat çekici artış yaşanıyor.

XFG varyantına “Frankenstein” denmesinin sebebi, farklı Omicron alt varyantlarının birleşiminden ortaya çıkmış olması. Virüs, adeta parçalar halinde bir araya gelmiş genetik yapısıyla laboratuvarda üretilmiş izlenimi veriyor. Bu birleşim, ona hem daha bulaşıcı olma hem de bağışıklık sisteminden gizlenebilme avantajı sağlıyor.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ TAKİBE ALDI

Dünya Sağlık Örgütü, 25 Haziran 2025’te yaptığı açıklamada Frankenstein varyantını “gözlem altındaki varyantlar” listesine ekledi. Bu durum, varyantın küresel düzeyde yakından izleneceği ve olası risklerin daha ciddi şekilde değerlendirileceği anlamına geliyor.

FRANSA’DA VAKA ARTIŞI ENDİŞE VERİYOR

Fransa’da 15-21 Eylül haftasında Covid-19 şüphesiyle acil servislere başvurularda bir önceki haftaya göre yüzde 37’lik artış kaydedildi. Bu dönemde 375 kişi daha fazla acil servise yöneldi. Artışın özellikle yetişkinlerde görülmesi dikkat çekerken, çocuklarda ilk kez düşüş gözlendi.

ABD’DE DE YAYILMAYA BAŞLADI

Frankenstein varyantı sadece Avrupa’da değil, ABD’de de yayılıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) verilerine göre XFG varyantı ülkedeki Covid örneklerinin yüzde 14’ünü oluşturuyor. Uzmanlara göre bu oran, kısa sürede varyantın baskın hale gelebileceğinin işareti.

Fransız sağlık uzmanları, sonbaharla birlikte solunum yolu enfeksiyonlarının da artacağına dikkat çekti. Bu nedenle aşı kampanyalarının erkene alınması gerektiğini belirten uzmanlar, özellikle yaşlılar ve risk grubundaki vatandaşların tedbirli davranmaları gerektiğini vurguladı.