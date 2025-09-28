Trump'tan dikkat çeken Orta Doğu açıklaması! Tarihte ilk kez olacak

ABD Başkanı Donald Trump, dikkat çeken bir açıklamaya daha imza attı. Trump, "Orta Doğu tarihte ilk kez özel bir şey için hazır" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından Gazze'ye yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Orta Doğu'da büyük bir başarı için gerçek bir şanslarının olduğunu belirten Trump, "Hepimiz ilk kez özel bir şey için hazırız. Bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.

Gazze için anlaşma çok yakın

Trump'ın bu açıklamasının Gazze'deki çatışmaları sona erdirecek bir anlaşmaya yakın olduğunu söylemesinden birkaç gün sonra gelmesi oldukça dikkat çekti.

Pazartesi günü Netanyahu ile görüşecek

Öte yandan Trump, pazartesi günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da görüşecek. İkilinin gerçekleştireceği bu görüşmede Gazze konusunun hiç olmadığı kadar detaylı bir şekilde konuşulması bekleniyor.